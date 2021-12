Rezort navrhol metodiku rozpisu dotácií z rozpočtu pre verejné VŠ

Bratislava 22. decembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR predložilo na svojom webe návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022. Následne sa musia vyjadriť orgány reprezentácií vysokých škôl (Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) do 14. januára 2022.



Po ich vyjadrení rezort školstva vypracuje konečné znenie metodiky rozpisu zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022.



V materiáli zverejnenom na webe rezortu školstva sa uvádza, že výdavky štátneho rozpočtu v rámci programu Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl sú na rok 2022 navrhnuté v sume 569.449.043 eur. V roku 2021 to bola suma 588.566.967 eur. "Na transfer vysokým školám ministerstvo rozpočtuje sumu 561.166.628 eur, v roku 2021 to bolo 580.046.052 eur," píše sa v materiáli.



Zostávajúca časť finančných prostriedkov obdobne ako v predchádzajúcich rokoch slúži na zabezpečenie činnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, reprezentácií vysokých škôl, spolufinancovanie mobilít v rámci programu Erasmus+, financovanie Národného štipendijného programu, implementáciu opatrenia stabilizačný príspevok pre študentov ošetrovateľstva či prevádzku siete Sanet. "Medziročný pokles výdavkov verejných vysokých škôl oproti roku 2021 zohľadňuje opatrenia z revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktoré spočívajú v optimalizácii počtu nepedagogických zamestnancov rozloženej na viacero rokov, a postupné znižovanie počtu vysokoškolských učiteľov verejných vysokých škôl. S tým súvisí aj znižovanie osobných výdavkov v roku 2022 s postupným nábehom a odstupným, respektíve odchodným," dodáva sa v materiáli z dielne rezortu školstva.



Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave v utorok (21. 12.) oznámila, že vstúpi do nového roku v rozpočtovom provizóriu. Vedenie univerzity to odôvodnilo tým, že nepozná výšku pridelenej dotácie a pravidlá rozdelenia štátnej dotácie slovenským univerzitám na kalendárny rok 2022. Rozpočtové provizórium bude podľa STU znamenať hospodárenie univerzity a jej súčastí na úrovni mesačných limitov vo výške 90 percent rozpočtu na rok 2021.