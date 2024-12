Rezort školstva predpokladá začlenenie detí odídencov do tried MŠ a ZŠ

Bratislava 1. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predpokladá, že deti odídencov, vrátane ukrajinských detí, budú vo väčšine základných škôl (ZŠ) a materských škôl (MŠ) prijaté a začlenené do existujúcich tried v menších počtoch. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu rezortu. Aktuálne pritom podľa neho nie je možné presne určiť, aký bude záujem rodičov o školské miesta pre deti odídencov z Ukrajiny. Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) v tejto súvislosti upozornil na zlú situácii pri integrácii.



Ministerstvo podotklo, že podniká kroky na podporu integrácie detí odídencov vrátane bezplatných jazykových kurzov či možnosti zriadenia adaptačných tried v ZŠ od januára budúceho roka. "Pre žiakov, ktorí sú zaradení do adaptačnej triedy z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka, možno výchovno-vzdelávací proces v adaptačnej triede uskutočňovať v príslušnom cudzom jazyku alebo v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra vyučovať metódami a formami výchovy a vzdelávania ako cudzí jazyk," priblížil rezort.



Križo kritizoval, že prevažná väčšina krokov je kozmetická alebo mediálna. Deti odídencov v školách podľa neho nedostávajú takmer žiaden integračný servis ako psychosociálnu podporu, jazykové kurzy, skríning na traumy a iné. Upozornil, že aj keď Európska únia posiela školám o 30 percent viac peňazí na tieto deti, riaditelia ich často používajú na odmeny učiteľom a prevádzkové náklady, namiesto na integráciu. Neplnia podľa neho ani zákonnú povinnosť zabezpečiť jazykové kurzy, na čo štát roky financuje podporné opatrenia. "Školy nezamestnávajú napriek navýšeným normatívom ukrajinský personál, často sa deje, že dokonca násilne deti nútia rozprávať sa slovensky," doplnil pre TASR.



Rezort ďalej podotkol, že pracuje na zabezpečení praktickej podpory pri vyučovaní slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Okrem odbornej metodickej prípravy učiteľov sa podľa neho upravili napríklad aj podmienky externého testovania detí cudzincov. Od januára budúceho roka sa tiež podľa ministerstva významne zjednoduší prijímanie ukrajinských pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí získali vyžadované vzdelanie na Ukrajine. Spomenul aj ďalšie kroky podpory.



Od 1. septembra 2025 bude pre deti odídencov vzdelávanie povinné.