Rezort školstva prerozdelí VŠ 1,8 milióna eur na študentov z Ukrajiny

Bratislava 19. marca (TASR) - Ministerstvo školstva prerozdelí vysokým školám 1,8 milióna eur na študentov z Ukrajiny. Vysokoškoláci utekajúci pred vojnou tak budú môcť dokončiť svoje štúdium na Slovensku. Rezort im chce pomôcť tiež preplácaním jazykových kurzov, na ktoré vyčlenil vyše dva milióny eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Rezort školstva vyčlenil 1,875 milióna eur na podporu prijímania študentov zasiahnutých konfliktom. Na každého študenta tak vysoká škola dostane až 2500 eur a prijať bude môcť 1000 študentov, ktorí chcú v štúdiu pokračovať na Slovensku," priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis. Školy si budú môcť náklady refundovať aj spätne od začiatku invázie, čiže od 24. februára.



Druhým opatrením je preplácanie jazykových kurzov pre ukrajinských študentov. "V rámci rozvojových projektov je vyčlenených ešte dva a štvrť milióna eur na podporu centier jazykovej prípravy a poradenských služieb. Touto cestou dávame ukrajinským študentom možnosť sa čo najrýchlejšie a najplynulejšie zapojiť do výučby," doplnil štátny tajomník.



Ministerstvo školstva je zároveň aj v intenzívnom kontakte s vysokými školami a ústredným krízovým štábom, na ktorom sa dolaďujú ďalšie formy podpory. Zo stretnutí vyplynula nutnosť zaviesť aj viaceré legislatívne zmeny. "Prvá časť z nich je už pripravená v novele vysokoškolského zákona a rieši napríklad to, akým spôsobom možno prijímať študentov, keď nemajú so sebou potrebné dokumenty, napríklad maturitný doklad, a takisto zahrnie do sociálnych štipendií aj študentov zasiahnutých konfliktom," načrtol Paulis. Týmto študentom budú zároveň odpustené poplatky za anglické študijné programy. Ak prídu na akademickú mobilitu, nebudú musieť predkladať doklady o doterajšom dosiahnutom vzdelaní. Overenie a zaradenie študentov je na každej vysokej škole.



Ďalšie zjednodušenie má priniesť aj zákon o uznávaní dokladov, ktorý je aktuálne v parlamente. Úpravou má prejsť aj Fond na podporu vzdelávania, ktorý by sa mal rozšíriť aj o osoby, ktoré boli zasiahnuté ozbrojeným konfliktom.