Rezort školstva pripravil aktivity na Týždeň duševného zdravia
Školy sa môžu zapojiť v rozsahu, ktorý im vyhovuje - jednou aktivitou alebo viacerými počas celého týždňa.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Rezort školstva pripravil pre školy aktivity pri príležitosti Týždňa duševného zdravia, ktorý sa uskutoční od 4. do 8. mája. Tento rok je venovaný téme vzťahov - k sebe samému aj k druhým. K dispozícii sú aj online a prezenčné workshopy po celom Slovensku a praktické tipy na podporu duševnej pohody učiteľov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.
„Ak chceme, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj dobre cítili, musíme venovať pozornosť vzťahom a duševnej pohode. Práve tie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dá učiť naplno. Preto pozývam školy, aby sa zapojili do Týždňa duševného zdravia a ukázali, že im záleží na tom, ako sa žiaci aj učitelia v škole cítia,“ uviedol šéf rezortu Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Ide o spoločnú iniciatívu ministerstva školstva a jeho rezortných organizácií - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Aktivita sa zároveň koná v rámci Európskeho týždňa duševného zdravia.
„Sociálne vzťahy a ich dynamika sú veľmi komplexné a orientovať sa v nich je v školskej triede náročné pre učiteľov aj žiakov. Počas Týždňa duševného zdravia sa preto zameriavame na to, čo sa o vzťahoch v triede môžeme naučiť a ako tieto poznatky preniesť do každodenného života školy, aby sme sa v nej všetci cítili dobre,“ uviedla riaditeľka VÚDPaP Alena Kopányiová.
Školy si môžu vybrať, ako sa zapoja - či už prostredníctvom aktivít počas vyučovacích hodín, ako sú ranné kruhy alebo tematické hodiny zamerané na podporu vzťahov, cez celoškolské a komunitné aktivity rôznej náročnosti, až po využitie odbornej podpory pre učiteľov. K dispozícii sú aj ďalšie materiály a linky pomoci pre pedagogických a odborných zamestnancov.
„Duševné zdravie vnímame ako mimoriadne dôležitú oblasť, preto má NIVaM dlhodobo v ponuke inovačných vzdelávaní aj program zameraný na Duševné zdravie a duševnú imunitu pedagogických a odborných zamestnancov. Počas Týždňa duševného zdravia navyše prinášame konkrétne odborné aktivity, ktoré pedagógom a odborným zamestnancom pomáhajú obnovovať vnútornú rovnováhu a posilňovať duševnú imunitu v ich každodennej práci,“ doplnila generálna riaditeľka NIVaM Romana Kanovská.
Školy sa môžu zapojiť v rozsahu, ktorý im vyhovuje - jednou aktivitou alebo viacerými počas celého týždňa. Aktivity sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využiť okamžite a bez náročnej prípravy, s cieľom prirodzene začleniť témy duševného zdravia a vzťahov do každodenného života školy.
Všetky materiály a informácie sú dostupné na webovej stránke ministerstva.
K dlhodobej podpore duševného zdravia môžu pedagógom pomôcť aj praktické materiály ministerstva, ako sú príručka pre ranné kruhy, príručky pre podporu duševnej pohody či webová stránka o preventívnych aktivitách.
