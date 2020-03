Rezort školstva pripravil stránku na komunikáciu počas vyučovania

Bratislava 25. marca (TASR) – Počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie nového koronavírusu vznikla nová internetová stránka www.ucimenadialku.sk. Ako uviedol v stredu počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), stránku pripravil rezort školstva v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami.



"Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým učiteľom v ich práci a k žiakom dostane interaktívne a zaujímavé vzdelávacie materiály. Ide o spoločné úsilie viacerých aktérov v školstve. Veľmi ma teší, že sme dokázali portál v krátkom čase vytvoriť, naplniť ho kvalitným obsahom a dokonca to nestálo nič," povedal Gröhling. Webovú stránku spustili v stredu ráno a podľa ministra návštevnosť je od rána "enormná". Ako doplnil, najdôležitejšou časťou na portáli sú materiály na digitálne vzdelávanie. "Portál vznikol z vlastnej iniciatívy a nestál nás nič," povedal minister.



Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť.



Okrem toho sa na tejto stránke nachádza prehľad elektronických zdrojov dostupných online, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tam odkazy na rôzne druhy materiálov, ako sú napríklad interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.



Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce online vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie. Súčasťou nového portálu sú aj informácie o pracovnoprávnych vzťahoch.



"Cieľom portálu je poskytnúť nielen aktuálne informácie, ale na jednom mieste združovať aj všetky iniciatívy, ktoré vznikajú," povedala Miroslava Hapalová z iniciatívy To dá rozum. Ako doplnila, informácie na portáli sa budú priebežne aktualizovať.



Stránku spolu s rezortom školstva pripravovali Slovenská komora učiteľov, To dá rozum, Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, Inštitút vzdelávacej politiky, Komenského inštitút, Deti nepočkajú a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.