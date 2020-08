Rezort školstva pripravil manuál na prechodu na dištančné vzdelávanie

Bratislava 27. augusta (TASR) - Potvrdený prípad ochorenia COVID-19 môže pre školu znamenať prerušenie vyučovania na niekoľko dní aj týždňov. Škola prejde do červenej fázy semaforu, časť žiakov tak môže prejsť na dištančné vzdelávanie. Ministerstvo školstva preto pripravilo pre školy manuál na prípravu vzdelávania v školskom roku 2020/2021. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Dokument má podľa rezortu školstva pomôcť učiteľom nastaviť potrebné opatrenia pre prípad prechodu jednej alebo viacerých tried na dištančnú formu vzdelávania.



"Jedno zo základných zistení z obdobia marec až jún 2020 je, že neexistuje jedno optimálne riešenie pre všetky školy. Preto sme tento manuál spracovali v podobe zoznamu otázok, možných odpovedí a príkladov riešení, ktoré môže škola použiť pri príprave svojho vlastného plánu," priblížili tvorcovia dokumentu.



Manuál odporúča školám, aby si vopred pripravili pre rodičov a žiakov, akou formou bude prebiehať dištančné štúdium. Taktiež aj to, aká bude frekvencia a spôsob komunikácie počas prerušeného vyučovania, či aký bude spôsob distribúcie písomností.



Školy tiež v dokumente nájdu odpovede, ako majú postupovať pri rozhodovaní medzi offline a online dištančným vzdelávaním.



"Manuál je súčasťou súboru opatrení a odporúčaní, ktoré ministerstvo školstva zverejňuje od 18. augusta s cieľom podporiť školy pri zabezpečení vyučovania v školskom roku 2020/2021 s maximálnou ochranou pred šírením ochorenia COVID–19," pripomenul tlačový odbor.