Rezort školstva pripravuje novelu školského zákona

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pripravuje novelu školského zákona. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnilo MŠVVaM.



Cieľom navrhovaných zmien je komplexná reforma špeciálnych výchovných zariadení, úprava podmienok vykonávania diagnostiky v diagnostických centrách a poskytovania starostlivosti v reedukačných centrách. Tiež postupné zníženie veku dieťaťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, na tri roky veku.



Taktiež chce rezort upraviť hodnotenie žiakov v základných školách a stredných školách vrátane rozšírenia možnosti hodnotiť slovným hodnotením. Cieľom je aj zjednotenie prihlášok na vzdelávanie a ich elektronizácia v materských, základných aj stredných školách.



Návrh tiež zahŕňa zavedenie nového druhu strednej školy - strednej priemyselnej školy namiesto doterajšieho typu strednej odbornej školy. Zmeny sa dotýkajú aj maturitných skúšok a ďalších oblastí.



„Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov a návrhov v rozsahu vecného zamerania,“ dodalo MŠVVaM s tým, že lehota na vyjadrenie je do 23. mája.