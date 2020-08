Rezort školstva pripravuje opatrenia na zníženie nákladov

Bratislava 9. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pracuje na opatreniach na zníženie prevádzkových a personálnych nákladov o desať percent. Ako pre TASR uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva, nedotknú sa však prevádzky škôl, nákupu učebníc či platov učiteľov.



"Naopak, spoločne s ministerstvom financií hľadáme všetky spôsoby, ako zvyšovať finančné prostriedky na nákup učebníc či ohodnotenie učiteľov na základných a stredných školách," uviedol rezort školstva. Doteraz ministerstvo školstva okamžite príkazom ministra zastavilo výdavky, ktoré vzhľadom na pandémiu neboli nevyhnutné alebo mohli byť prehodnotené. "Zastavili sme nákup nových služobných áut, na ktoré boli v tomto roku vyčlenené prostriedky," poznamenal rezort školstva.



Ministerstvo tiež pristúpilo k rokovaniam s dodávateľmi IT služieb o potrebe znížiť náklady na prevádzku IT systémov. "Do dnešného dňa sa podarilo vyrokovať úspory vyše 640.000 eur na prevádzkových nákladoch," uviedli z ministerstva. Okrem toho tiež prehodnocujú plánované IT projekty z pohľadu ich potrebnosti a rozsahu, pričom doteraz boli pre ich nepotrebnosť zrušené projekty za 1,5 milióna eur.



Rezort tiež pristúpil k sérii organizačných zmien, ktorých cieľom je optimalizovať personálne zabezpečenie ministerstva. "Od nástupu nového vedenia sa k 1. augustu znížil počet zamestnancov ministerstva o 22 (mínus štyri percentá) a máme ambíciu dosiahnuť cieľový stav desať percent do konca roka 2020 pri zvýšení výkonu ministerstva," doplnil.



Ďalším bodom je analýza nákladov vo všetkých organizáciách, aby sa následne mohlo pristúpiť k zníženiu výdavkov za niektoré tovary a služby. "Rovnako sme už informovali všetky priamo riadené organizácie ministerstva o potrebe desaťpercentného šetrenia na prevádzkových a personálnych nákladoch. V auguste nás čakajú náročné rokovania, ako k tomu pristúpiť bez toho, aby sa to negatívne dotklo plnenia tých funkcií, ktoré sú potrebné," dodalo ministerstvo.



Viacerí ministri ešte v júni potvrdili, že jednotlivé ministerstvá čaká šetrenie. Za úlohu dostali znížiť svoje náklady o desať percent. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) vtedy priblížil, že úspory by mali byť rádovo v stovkách miliónov eur.