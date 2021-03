Rezort školstva: Proti COVID-19 môže pomôcť systém telemedicíny

Bratislava 14. marca (TASR) - V boji proti ochoreniu COVID-19, iným ochoreniam a pooperačným stavom môže v nemocniciach pomôcť systém telemedicíny. Na jej výskum a rozvoj sa zameria nový projekt za vyše 6,9 milióna eur, ktorý má eliminovať úmrtnosť na nový koronavírus. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Za výskum bude zodpovedná spoločnosť Asseco Central Europe. Telemedicína by sa mohla využívať v nemocniciach, zdravotných zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, či pri bežných ľuďoch. "Systém bude založený na báze umelej inteligencie a neurónových sietí, schopných vo veľkej miere vyhodnocovať dáta s vysokou presnosťou a zároveň sa automatizovane učiť novým možnostiam pre zabezpečenie pomocných podkladov pre rozhodovanie lekárov vo veci zdravotného stavu pacienta a jeho možností monitorovania a liečby i na diaľku," vysvetlila PR manažérka spoločnosti Asseco Michaela Hollá.



Výskum a vývoj riešení pomôže zdravotníckemu personálu a obyvateľom efektívnejšie monitorovať zdravotný stav pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré ochorenie prekonali. Na diaľku pomôže so znižovaním potrieb návštev v nemocniciach a mobility infekčných pacientov, podotkla Hollá.



Projekt, ktorý je spolufinancovaný z fondu Európskej únie, odštartoval vo februári a potrvá do júna 2023. Realizovať sa podľa Hollej bude v Banskej Bystrici, Trnave, Košiciach, Martine a Bratislave. Klinické testovanie bude prebiehať aj v ďalších nemocniciach na Slovensku.



Partnermi projektu sú Slovenská technická univerzita (STU) a Univerzita Komenského v Bratislave, uviedol rezort školstva.



"Výsledkom projektu bude pilotné riešenie a nasadenie systému funkčného prototypu flexibilného a robustného systému telemedicíny v boji proti ochoreniu COVID-19 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, v Univerzitnej nemocnici v Martine i Univerzitnej nemocnici v Bratislave," priblížila Hollá. Dodala, že súčasťou projektového tímu sú aj medicínski špecialisti z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Lekárskej fakulty v Bratislave, ako aj odborné inžinierske kapacity z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.