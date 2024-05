Rezort školstva: Riaditelia škôl môžu požiadať o krízovú intervenciu

Bratislava 9. mája (TASR) - Krízová intervencia je súčasťou existujúceho systému podporných opatrení, každý riaditeľ školy môže o ňu požiadať centrum poradenstva a prevencie, pod ktoré spadá. Poskytnúť má deťom odbornú starostlivosť zameranú na špecifické obdobie po krízovej udalosti. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR s tým, že počas dňa posielal školám aj letáky s odporúčaniami.



Krízová intervencia podľa slov rezortu predstavuje podpornú sieť opatrení zameraných na stabilizáciu jednotlivca alebo skupiny, prinavrátenie pocitu bezpečia a posilnenie vlastných kompetencií v práci s emóciami, so zvládacími stratégiami, redukciu stresu a nastavenie ďalších opatrení po krízovej udalosti. Letáky, ktoré rezort školám posiela, majú obsahovať odporúčania o ďalšom postupe a komunikácii so zamestnancami škôl či rodičmi. "Zároveň obsahujú stručný návod, ako o krízovej udalosti hovoriť s deťmi a vysvetľovať im, čo sa stalo," uviedol rezort.



MŠVVM deklaruje, že je prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v kontakte s jednotlivými školami v regióne. "V prípade, ak by mala niektorá škola špecifické požiadavky, najjednoduchšie je obrátiť sa priamo na regionálny úrad, ktorý je pre ňu hlavným kontaktným bodom," ozrejmilo.



Pripomenulo aj dostupnú aplikáciu Sanity, ktorá je zameraná na starostlivosť o duševné zdravie mladistvých na stránke https://vudpap.sk/vudpap/aplikacia-sanity/. Poukázalo i na možnosť obrátiť sa na existujúce linky pomoci, ako sú IP-čko (0800 500 333), Linka detskej istoty (116 111), Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka (0907 401 749) či EDI Slovensko (0800 221 080).