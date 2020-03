Rezort školstva rokuje s vydavateľmi o licenciách na digitálne knižky

Bratislava 31. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rokuje s vydavateľmi o tom, aby sprístupnili všetky digitálne učebnice, na ktoré má udelenú licenciu. Zdarma by ich tak mohli používať nielen učitelia, ale aj rodičia a žiaci. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



Momentálne sa digitálne verzie učebníc nachádzajú v e-aktovke, kam majú prístup výlučne učitelia a žiaci, aj to iba počas vyučovania. "Cieľom rezortu školstva je uvoľnenie licencií a sprístupnenie digitálnych učebníc a pracovných zošitov na voľné používanie počas trvania mimoriadnej situácie tak, aby tieto učebnice mohli využívať aj rodičia a žiaci z domu," uviedlo ministerstvo školstva. Medzi tieto učebnice patria napríklad šlabikáre, čítanky, pracovné zošity zo slovenského jazyka, učebnice matematiky spolu s pracovnými zošitmi, pracovné učebnice prírodovedy, vlastivedy či geografie.



Rezort školstva informoval, že po prvých rokovaniach sa podarilo s niekoľkými dodávateľmi učebníc dohodnúť na uvoľnení licencií. Rokovania v utorok naďalej pokračujú.



"Naším cieľom je čo najviac vyjsť v ústrety rodičom a žiakom a uľahčiť im toto obdobie, keď sa vzdelávajú z domu. Preto chceme vyrokovať, aby mali k dispozícii tieto učebnice. Zároveň chcem apelovať na učiteľov, aby sa snažili učiť na diaľku, aby boli zhovievaví k rodičom a snažili sa ich odbremeniť," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Apeluje tiež na zriaďovateľov, aby sa uistili, že na ich školách sa výučba na diaľku naozaj realizuje.



Ministerstvo školstva chce, aby nielen v súčasnej mimoriadnej krízovej situácii, ale vždy, ak by sa krajina dostala do stavu núdze, sa licencie uvoľnili a učebnice boli k dispozícii všetkým bezplatne.