Rezort školstva: Rozpočet pokrýva viaceré priority

Bratislava 17. októbra (TASR) - Rozpočet pokrýva viaceré priority Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Medzi ne patrí zvyšovanie kvality vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, rozšírenie kompenzačného príspevku či vyššie investície. Výdavky medziročne porastú o vyše jednu miliardu eur, pričom je v nich zahrnutý aj prechod financovania materských škôl (MŠ) zo samosprávy na štát. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



"Rozpočet rezortu na rok 2025 vznikal v náročných podmienkach konsolidácie verejných financií, ale odráža ambíciu štátu investovať do vzdelávania detí a mladých ľudí, aj do podpory učiteľov," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Vzdelávanie je podľa neho kľúčové pre budúcnosť Slovenska a je potrebné zabezpečiť podmienky, ktoré umožnia deťom a mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti naplno.



Ako priblížil rezort, najväčšiu časť jeho rozpočtu tvorí financovanie regionálneho školstva. V budúcom roku pôjde podľa neho na základné, stredné a po novom aj materské školy 3,85 miliardy eur, čo je medziročne o 833,6 milióna eur viac. "Nárast oproti roku 2024 zahŕňa presun financovania MŠ pod kapitolu ministerstva školstva, vďaka čomu sa výdavky rezortu zvýšia o 559,6 milióna eur," doplnil.



Verejné vysoké školy budú podľa neho mať na budúci rok zo štátneho rozpočtu k dispozícii 825,8 milióna eur. Oproti tohtoročnému rozpočtu ide pritom o nárast o 67,2 milióna eur. Rezortné výdavky na vedu a výskum sa podľa ministerstva zvyšujú o 4,48 milióna eur. Celkom 84,4 milióna eur je pritom určených na podporu inovatívnych projektov a ďalšie posilnenie vedeckých a výskumných kapacít Slovenska.



Rezort školstva na budúci rok podľa svojich slov plánuje zvýšiť investície, kapitálové výdavky dosiahnu 44,5 milióna eur. "Rozpočet obsahuje rezervu 53,3 milióna eur normatívnych výdavkov na regionálne školstvo, ktorá bude pokrývať prípadné individuálne potreby MŠ po zmene systému financovania. Medziročne sa o 39,19 milióna eur zvyšuje aj suma určená na kompenzačné príplatky pre pedagogických a odborných zamestnancov," poznamenal.



Z dôvodu nárastu počtu žiakov budú podľa rezortu navýšené aj normatívne finančné prostriedky, a to v sume 6,22 milióna eur. Okrem toho rozpočet počíta s jednopercentným zvýšením odvodov do zdravotnej poisťovne v celkovej sume 24,99 milióna eur.



V súvislosti s konsolidáciou verejných financií sa rezortu školstva podľa jeho slov zníži rozpočet na osobné výdavky o 3,78 milióna eur.