Rezort školstva sa obracia na žiakov, aby navrhli vianočnú pohľadnicu

Bratislava 6. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa obracia na mladých umelcov z radov žiakov a študentov, aby navrhli oficiálnu vianočnú pohľadnicu rezortu školstva. Informuje o tom ministerstvo na sociálnej sieti s tým, že zapojiť sa môžu všetky druhy škôl.



"Každá škola pripojí spolu s prácami žiakov písomnú informáciu, ktorá bude obsahovať adresu školy, počet žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili," uviedol rezort školstva. Zároveň upozorňuje, aby školy posielali súhrnne všetky práce žiakov za jednotlivé triedy v jednom balíku. Práce je možné posielať na adresu ministerstva školstva do 21. novembra.



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že minulý rok prišlo 3600 návrhov. "Každý rok majú ministerstvá zvyk posielať vianočné pohľadnice. Minulý rok sme sa rozhodli, že ich navrhnú žiaci zo škôl. Tento rok ideme do toho znova," dodal šéf rezortu školstva na svojom profile na sociálnej sieti.