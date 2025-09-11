< sekcia Slovensko
Rezort školstva sa venuje otázke kapacít škôl a hľadá riešenia
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR sa systematicky venuje otázke kapacít škôl a hľadá riešenia na ich posilnenie tam, kde chýbajú. Rezort tak vo štvrtok reagoval na apel Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré upozornilo na nedostatočné kapacity základných škôl (ZŠ) a materských škôl (MŠ) na západe a východe Slovenska.
Odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM pripomenul, že ministerstvo vyhlásilo výzvu na budovanie kapacít ZŠ, ktorej alokácia bola necelých 34 miliónov eur. „Požiadavky však pôvodnú alokáciu prevyšovali, preto následne ministerstvo alokovalo do výzvy dodatočné zdroje, ktorými sa dostali do financovania všetky úspešné projekty. Celkovo tak bolo budovanie kapacít ZŠ z plánu obnovy a odolnosti podporené sumou viac ako 70 miliónov eur, pričom išlo o 35 projektov,“ ozrejmilo ministerstvo.
V rámci výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ bolo podľa neho z plánu obnovy vyčlenených ďalších viac ako 91 miliónov eur, pričom celkovo išlo o 32 projektov.
„Ministerstvo školstva neustále posilňuje aj kapacity MŠ, pričom investície z Plánu obnovy a odolnosti SR dosiahnu takmer 170 miliónov eur. Doteraz bolo podporených viac ako 8100 nových miest v MŠ, pričom rezort školstva bude v rozširovaní kapacít pokračovať. Predpokladáme implementáciu viac ako 220 projektov, ktorými sa navýši počet miest v MŠ o viac ako 11.000 miest,“ doplnil rezort.
Pripomenul, že všetky projekty školskej infraštruktúry z Plánu obnovy a odolnosti SR musia byť skolaudované do 30. apríla 2026 a zaradené do siete škôl a školských zariadení SR do 30. júna 2026. „Vzhľadom na to, že na realizáciu projektov vrátane kolaudácie ostáva už len 7,5 mesiaca, nie je reálne predpokladať revíziu Plánu obnovy a odolnosti SR, navýšenie prostriedkov, prípravu novej výzvy, posúdenie žiadostí a realizáciu samotnej výstavby v uvedenom čase,“ dodalo ministerstvo.
ZMOS vo štvrtok upozornilo na nedostatočné kapacity ZŠ a MŠ na východe i západe Slovenska, v prípade západu krajiny ide podľa neho o Bratislavu, obce v Bratislavskom i časti Trnavského kraja. Investície do školstva z plánu obnovy a Operačného programu Slovensko označilo za zatiaľ nedostatočné. Zároveň požiadalo vládu a zodpovedné ministerstvá, aby v rámci svojich možností zabezpečili revíziu Operačného programu Slovensko a Plánu obnovy a odolnosti SR.
