Rezort školstva: Škôlky sa môžu uchádzať o peniaze na zvýšenie kapacít

Bratislava 23. októbra (TASR) - Do výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl sa už môžu zapojiť žiadatelia z celého Slovenska. Aktualizácia vyhlásenej výzvy tiež prináša odstránenie limitov pre obstaranie nehnuteľnosti a zvýšenie celkovej alokácie vyčlenenej na výzvu na viac ako 82 miliónov eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.



Výzva má podľa ministra opäť zabezpečiť zvyšovanie kapacít materských škôl tak, aby rodičia, ktorí budú mať záujem, mohli dať deti do škôlok. "Teraz máme relatívne veľa peňazí na to, aby sme dobudovali škôlky, a potrebujeme skôr takú väčšiu akčnosť zo strany žiadateľov, to znamená v tomto prípade samospráv," uviedol Bútora.



Vo výzve sa rozšírili financie o viac ako 12 miliónov eur na súčasných vyše 82 miliónov eur. Tiež sa rozšírila dostupnosť na všetkých 79 okresov na Slovensku. "Táto krajina má záväzok, že od roku 2025 má byť schopná zabezpečiť právo rodičov na škôlku od tretieho roku života. Na to potrebujeme kapacity a tie potrebujeme dobudovať," dodal minister.



Zároveň sa odstránili limity na obstaranie nehnuteľností, čo im umožňuje samotnú výstavbu či nákup takmer hotových priestorov, v ktorých sa môžu zriaďovať nové materské školy. "Vďaka prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré rezort poskytuje vo výške 100 percent oprávnených výdavkov nenávratným spôsobom, takže bez spoluúčasti žiadateľa, môžu odteraz všetky samosprávy z celého Slovenska úspešne realizovať svoje projekty," ozrejmil.



Oprávnení žiadať sú aj cirkevní a súkromní zriaďovatelia materských škôl, ktorí v rámci svojho projektu vybudujú minimálne desať nových kapacít materských škôl.