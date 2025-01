Rezort školstva: Školy musia začleniť štandardy zákazu segregácie

Bratislava 18. januára (TASR) - Školy a školské zariadenia musia začleniť štandardy zákazu segregácie do školských poriadkov. Štandardy poskytujú účinné nástroje na odhaľovanie, prevenciu a riešenie prípadov segregácie. Podporujú rovnosť šancí pre deti z marginalizovaných rómskych komunít. Pre TASR to uviedli z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Naším cieľom je, aby každé dieťa malo prístup ku kvalitnému vzdelaniu. Za kľúčové pritom považujeme vzdelávanie v ranom veku. To je vôbec najdôležitejšia pomoc štátu, ktorú vieme poskytnúť. Keď niečo zanedbáme tu, neskôr sa to dobieha veľmi ťažko," podotkli z rezortu s tým, že aj preto pripravujú posunutie povinnej predškolskej dochádzky najskôr na štyri a potom na tri roky.