Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
< sekcia Slovensko

Rezort školstva: Školy sa môžu zapojiť do Dňa zdravých vzťahov

.
Na snímke minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

Rezort v súvislosti s piatym ročníkom iniciatívy poukázal na to, že chatboty sa pre mnohých mladých stávajú miestom, kam si chodia po radu, pochopenie či pocit blízkosti.

Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Školy sa môžu zapojiť do celoslovenskej iniciatívy Deň zdravých vzťahov. Tento ročník je zameraný na tému umelá inteligencia, vzťahy a hranice. Súčasťou iniciatívy je aj regionálne vzdelávanie pre pedagogické tímy, ktoré sa uskutoční počas marca a apríla v šiestich slovenských mestách. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Rezort v súvislosti s piatym ročníkom iniciatívy poukázal na to, že chatboty sa pre mnohých mladých stávajú miestom, kam si chodia po radu, pochopenie či pocit blízkosti. Avšak to, že odpoveď prichádza hneď a bez posudzovania, ešte neznamená, že je správna, citlivá alebo zohľadňuje konkrétny kontext ich života. „Deň zdravých vzťahov ponúka školám priestor na budovanie bezpečného prostredia, kde sa dá otvorene hovoriť o rešpekte, súhlase, hraniciach či správaní v online svete,“ doplnil.

Ako uviedol, organizácia InTYMYta, ktorá podujatie organizuje, ponúka školám vzdelávanie či metodické materiály. „Účastníci dostanú konkrétne metodické materiály, aktivity do triedy a odborné vedenie, ktoré im pomôže viesť citlivé rozhovory o súhlase, hraniciach, ochrane súkromia či digitálnych rizikách s väčšou istotou,“ dodalo ministerstvo s tým, že workshopy sú zdarma. Školy sa môžu zapojiť organizáciou tematického dňa počas tretieho májového týždňa.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026