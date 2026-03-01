< sekcia Slovensko
Rezort školstva: Školy sa môžu zapojiť do Dňa zdravých vzťahov
Rezort v súvislosti s piatym ročníkom iniciatívy poukázal na to, že chatboty sa pre mnohých mladých stávajú miestom, kam si chodia po radu, pochopenie či pocit blízkosti.
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Školy sa môžu zapojiť do celoslovenskej iniciatívy Deň zdravých vzťahov. Tento ročník je zameraný na tému umelá inteligencia, vzťahy a hranice. Súčasťou iniciatívy je aj regionálne vzdelávanie pre pedagogické tímy, ktoré sa uskutoční počas marca a apríla v šiestich slovenských mestách. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Rezort v súvislosti s piatym ročníkom iniciatívy poukázal na to, že chatboty sa pre mnohých mladých stávajú miestom, kam si chodia po radu, pochopenie či pocit blízkosti. Avšak to, že odpoveď prichádza hneď a bez posudzovania, ešte neznamená, že je správna, citlivá alebo zohľadňuje konkrétny kontext ich života. „Deň zdravých vzťahov ponúka školám priestor na budovanie bezpečného prostredia, kde sa dá otvorene hovoriť o rešpekte, súhlase, hraniciach či správaní v online svete,“ doplnil.
Ako uviedol, organizácia InTYMYta, ktorá podujatie organizuje, ponúka školám vzdelávanie či metodické materiály. „Účastníci dostanú konkrétne metodické materiály, aktivity do triedy a odborné vedenie, ktoré im pomôže viesť citlivé rozhovory o súhlase, hraniciach, ochrane súkromia či digitálnych rizikách s väčšou istotou,“ dodalo ministerstvo s tým, že workshopy sú zdarma. Školy sa môžu zapojiť organizáciou tematického dňa počas tretieho májového týždňa.
Rezort v súvislosti s piatym ročníkom iniciatívy poukázal na to, že chatboty sa pre mnohých mladých stávajú miestom, kam si chodia po radu, pochopenie či pocit blízkosti. Avšak to, že odpoveď prichádza hneď a bez posudzovania, ešte neznamená, že je správna, citlivá alebo zohľadňuje konkrétny kontext ich života. „Deň zdravých vzťahov ponúka školám priestor na budovanie bezpečného prostredia, kde sa dá otvorene hovoriť o rešpekte, súhlase, hraniciach či správaní v online svete,“ doplnil.
Ako uviedol, organizácia InTYMYta, ktorá podujatie organizuje, ponúka školám vzdelávanie či metodické materiály. „Účastníci dostanú konkrétne metodické materiály, aktivity do triedy a odborné vedenie, ktoré im pomôže viesť citlivé rozhovory o súhlase, hraniciach, ochrane súkromia či digitálnych rizikách s väčšou istotou,“ dodalo ministerstvo s tým, že workshopy sú zdarma. Školy sa môžu zapojiť organizáciou tematického dňa počas tretieho májového týždňa.