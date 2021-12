Rezort školstva: Školy za 50 dní dokázali, že vedia učiť inak

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustilo v polovici októbra projekt s názvom Projektový šprint, v ktorom si školské tímy s podporou domácich i medzinárodných expertov stanovili merateľné ciele. Za 50 dní mali dokázať zvýšiť kvalitu vzdelávacích procesov na svojej škole pomocou lepšieho využívania informačných technológií. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



Vďaka metóde projektového šprintu dostali učitelia na troch základných školách priestor testovať vlastné nápady a inovácie, ako lepšie využívať existujúce moderné technológie a skúsiť s nimi učiť inak. Do prvej fázy projektu sa prihlásilo takmer 90 škôl, z ktorých odborníci vybrali tri - Základnú školu s materskou školou Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou, Základnú školu s materskou školou Rabčice v okrese Námestovo a Základnú školu Laborecká z Humenného. "Pre nás na ministerstve je Projektový šprint dobrý spôsob testovania plánovaných reforiem plánu obnovy. Na druhej strane, našou úlohou nebolo povedať školám, čo majú robiť, ale mentorovať ich v procese rýchleho testovania vlastných nápadov na ich zlepšenia vo vyučovacom procese," vysvetlila Zuzana Baranovičová z rezortu školstva.



Metódu projektového šprintu doteraz využili s podporou expertov Svetovej banky vlády vo viacerých krajinách, tento rok sa metóda po prvýkrát použila aj na Slovensku. Vybrané školské tímy si stanovili vlastné merateľné ciele, ktoré sa snažili počas 50 dní splniť. Pomocou Projektového šprintu vymysleli inovácie, ako zefektívniť spôsob učenia aj integráciou digitálnych technológií do vzdelávania.



Základná škola v Rabčiciach sa snažila dosiahnuť, aby aspoň polovica ich žiakov mala vyššiu ako priemernú hodnotu digitálnej gramotnosti. Skúsenosti z Projektového šprintu chcú na škole aj ďalej rozvíjať a využívať na zlepšenie vzdelávania. Kým pred zapojením sa do Projektového šprintu mala na Základnej škole v Uhrovci základné digitálne zručnosti len polovica učiteľov, po skončení programu si ich osvojilo aspoň 80 percent. Zároveň sa školský tím zaviazal zvýšiť podiel digitálneho obsahu. Na Základnej škole Laborecká v Humennom už niekoľko rokov pracujú na komplexnom rozvoji digitálnych zručností. Projektový šprint im dopomohol zlepšiť využitie spätnej väzby pomocou digitálnych technológií.



Projektový šprint bude pokračovať druhou fázou v ďalších školách, ktoré sa do neho zapoja začiatkom roka 2022. Na investície do digitálneho vybavenia a pripojenia škôl je z plánu obnovy vyčlenených približne 190 miliónov eur.