Rezort školstva spúšťa nový národný projekt Pohybom k pohode

Bratislava 25. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spúšťa nový národný projekt Pohybom k pohode s konceptom Aktívna škola, ktorý reaguje na alarmujúci nedostatok pohybu u detí na Slovensku a zhoršujúci sa stav ich fyzického aj duševného zdravia. Prvé aktivity na vybraných školách budú spustené už začiatkom nového školského roka. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



„Nedostatok pohybu u detí sa dnes netýka len fyzického zdravia, ale aj ich duševnej pohody, koncentrácie a schopnosti učiť sa. Nechceme týmto projektom hovoriť o tretej hodine telesnej výchovy, ale o pohybe ako prirodzenej súčasti každého dňa. Najmä tam, kde je pohybová aktivita žiakov dlhodobo nízka,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Cieľom národného projektu, na ktorý je vyčlenených 4,7 milióna eur, je motivovať základné školy (ZŠ), aby začlenili koncept Aktívna škola do kultúry škôl. Ministerstvo školstva chce zvýšiť pohybovú aktivitu žiakov, zlepšiť ich pohybovú gramotnosť a fyzické i duševné zdravie a „wellbeing“.



Okrem zlepšenia pohybovej gramotnosti a celkovej fyzickej zdatnosti žiakov má projekt za cieľ vytvoriť nástroje na meranie, vyhodnocovanie a sledovanie pohybového rozvoja detí. Projekt bude realizovaný pomocou systematicky na seba nadväzujúcich a súvisiacich aktivít. Zamerané budú na metodickú podporu a zber údajov z merania a testovania pohybových schopností žiakov ZŠ.



Výzva umožní vybraným školám zapojiť do svojho tímu kvalifikovaných trénerov, ktorí budú viesť pohybové aktivity aj po vyučovaní a spolupracovať s pedagógmi spôsobom, ktorý bude prístupný pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich výkonnosť. V prvej fáze chce rezort školstva zapojiť minimálne 500 škôl a viac ako 60.000 žiakov z rôznych regiónov Slovenska.



Zároveň rezort poskytne učiteľom podporu prostredníctvom školení a seminárov, ktoré posilnia ich kompetencie v oblasti podpory pohybu a práce s rôznorodými skupinami žiakov. Sústredí sa aj na spoluprácu medzi školami, expertmi a zriaďovateľmi. Výsledkom budú metodiky a príklady dobrej praxe pre koncept Aktívna škola, ktoré uľahčia zavádzanie pohybu do vyučovania bežných predmetov, prestávok i mimoškolských aktivít.



„Aktívna škola nie je len o tom, aby sa deti viac hýbali. Je to snaha o zmenu myslenia - ako sa pozeráme na pohyb, zdravie a pohodu v školách. Chceme, aby školy boli miestom, kde pohyb nie je iba súčasťou telesnej výchovy, ale prebieha aj počas vyučovania, prestávok či v školskom klube,“ podotkol štátny tajomník ministerstva školstva Ján Hrinko.



Celkový rozpočet národného projektu predstavuje 4.697.879 eur a projekt bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu+ v rámci Programu Slovensko, priority 4P2 - Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie.