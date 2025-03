Rezort školstva spustil online portál, zhromažďuje zoznam ZŠ a škôlok

Bratislava 17. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spustilo nový online portál, ktorý zhromažďuje zoznam všetkých materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ) na Slovensku. Verejnosť tak môže zistiť lokalitu školy, prístup k elektronickej prihláške či aktivity a vybavenie školy. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.



"Výber správnej školy je pre rodičov jedno z najdôležitejších rozhodnutí. Nový online portál im poskytne všetky potrebné informácie na jednom mieste. Veríme, že digitálne riešenia zjednodušia v budúcnosti nielen prihlášky, ale aj celú komunikáciu medzi školami a rodičmi," povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Z rezortu podotkli, že rodičia na portáli nájdu aj dôležité informácie o prijímacom konaní. "Portál v sekcii Pomoc a podpora a Často kladené otázky radí, aké dokumenty je potrebné poslať do školy aj aké termíny je nevyhnutné dodržať," priblížili.



Ide podľa nich o pilotnú fázu webového portálu, ktorá je súčasťou projektov Budovania prioritných životných situácií: materská a základná škola. Ako avizovali, neskôr na portáli pribudne aj stredná škola a ďalšie funkcionality. "Víziou cieľového stavu naplnenia týchto životných situácií je napríklad jednotná elektronická prihláška. V budúcnosti má portál umožniť podanie prihlášky do viacerých vzdelávacích zariadení jedným formulárom," uviedli s tým, že vyplnenie prihlášky na jednotlivé školy by malo byť vďaka využívaniu dostupných údajov v štátnych registroch pre rodičov oveľa jednoduchšie.



Odbremeniť by mal nový systém podľa nich aj riaditeľov škôl, pretože kontrola a vyhodnotenie prihlášok budú podľa ich slov automatizované. "Elektronickú formu bude mať v budúcnosti aj odvolanie voči rozhodnutiu. Bez papiera sa zaobídu aj prílohy, ktoré je nutné pripájať k prihláškam. V rámci plánovaných funkcionalít je napríklad aj elektronická výmena údajov medzi pediatrom, rodičom a školou," dodali.



Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.