Rezort školstva SR na veľtrhu BETT predstavuje program DigiEDU

Bratislava 22. januára (TASR) - Slovensko sa tento rok po prvýkrát prezentuje na prestížnom veľtrhu BETT 2025 v Londýne. Od stredy do piatka sa na ňom zúčastňujú zástupcovia ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Cieľom účasti je zviditeľniť SR ako lídra v oblasti digitálneho vzdelávania prostredníctvom programu DigiEDU. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva SR.



Globálny veľtrh BETT (British Educational Training and Technology Show) oslavuje 40. výročie a je jedným z najvýznamnejších podujatí v oblasti vzdelávacích technológií. Účastníci na ňom diskutujú o kľúčových témach ako umelá inteligencia vo vzdelávaní, kritické myslenie či inkluzívne vzdelávanie.



Na veľtrhu sa očakáva približne 30.000 účastníkov zo 130 krajín sveta, čo podľa vyhlásenia rezortu poskytuje ideálnu príležitosť na výmenu skúseností a budovanie partnerstiev v oblasti digitalizácie vzdelávania. Veľtrh je zároveň miestom stretnutí a diskusií odborníkov o budúcnosti a trendoch, ktoré môžu ovplyvniť vzdelávanie.



"Účasť na veľtrhu BETT je dôležitým krokom k tomu, aby sme svetu ukázali, že digitálne vzdelávanie považujeme za prioritu. Ide o príležitosť získať inšpirácie a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávacích inovácií. Našou ambíciou je prinášať moderné technológie, ktoré umožnia slovenským školám pripraviť žiakov na výzvy budúcnosti a pomôžu im uspieť v digitálne prepojenom svete," objasnil slovenský minister školstva Tomáš Drucker.



Hlavným dôvodom účasti zástupcov rezortu školstva na tomto podujatí v Londýne je predstaviť SR ako silného partnera v oblasti digitálnych inovácií, čo je aj jedným z cieľov programu DigiEDU. Tento program, ktorý rezort školstva odštartoval minulý rok, predstavuje najväčšiu investíciu do digitalizácie školstva v histórii Slovenska. Rozpočet programu je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške viac ako 225 miliónov eur.



DigiEDU sa zameriava na modernizáciu vzdelávania vo všetkých základných a stredných školách, čím chce zabezpečiť rovnaké šance pre všetkých žiakov. Súčasťou programu sú licencie na vzdelávacie softvéry, inkluzívne digitálne vybavenie a bezpečné sieťové pokrytie, ktoré umožní školám využívať najnovšie technológie a vzdelávacie materiály.



Ministerstvo uviedlo, že každá základná a stredná škola získa digitálne vybavenie do úrovne základného štandardu. Ide napríklad o tablety, notebooky, počítače, interaktívne tabule či licencie Microsoft 365 A3. Ich súčasťou sú aj nástroje umelej inteligencie.



"Umelá inteligencia sa rýchlo stáva neoddeliteľnou súčasťou moderného sveta. Program DigiEDU zabezpečí, aby slovenské školy mali k dispozícii potrebné nástroje a vedomosti na jej efektívne využívanie. Našou prioritou je pripraviť žiakov tak, aby rozumeli nielen výhodám, ale aj rizikám tejto technológie a vedeli ju využívať zodpovedne a tvorivo," dodal Drucker.