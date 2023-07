Rezort školstva: Štát chce zmapovať súčasný stav otvorenej vedy v SR

Bratislava 21. júla (TASR) - Štát chce zmapovať súčasný stav otvorenej vedy na slovenských verejných akademických a vedeckých inštitúciách. Vyplýva to z akčného plánu, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Zmapovanie sa uskutoční prostredníctvom celoštátneho prieskumu aktuálnej situácie rozvoja otvorenej vedy na slovenských verejných akademických a vedeckých inštitúciách. Zahŕňal by implementácie základných prvkov, ako sú politiky, výstupy (vedecké publikácie a dáta), infraštruktúra, zručnosti, vzdelávanie a iné.



Akčný plán zahŕňa napríklad aj otvorený prístup k vedeckým dátam. Štát chce iniciovať zavedenie podmienky tvorby a implementácie plánu manažmentu vedeckých dát pre všetky vedecké projekty financované z verejných zdrojov.



Účelom Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2023 - 2024 je pokračovať v procese implementácie princípov otvorenej vedy do slovenského výskumno-vývojového priestoru, stavať na výsledkoch úspešne splnených úloh a dokončiť úlohy prenesené z predchádzajúceho obdobia a stanoviť v rámci realizácie Národnej stratégie pre otvorenú vedu ďalšie kroky smerujúce k naplneniu jej opatrení.