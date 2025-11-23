< sekcia Slovensko
Rezort školstva: Talentovky na SŠ budú aj v tomto školskom roku skôr
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Rovnako ako v minulom školskom roku, aj v tomto budú talentové prijímacie skúšky na stredné školy (SŠ) v skoršom termíne. Prvý termín bude už 23. marca. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v Sprievodcovi školským rokom. Ako uviedlo pre TASR, zmena vychádzala z podnetov od zriaďovateľov, škôl i rodičov.
Cieľom je poskytnúť žiakom dostatočný priestor medzi jednotlivými skúškami a zvýšiť ich šancu na úspech. „V praxi sa totiž v predchádzajúcich rokoch stávalo, že sa žiaci museli zúčastniť aj na štyroch rôznych prijímacích konaniach v priebehu niekoľkých dní, čo si vyžadovalo enormné nasadenie a mohlo sa stať, že žiaci zlyhali a nedostali sa na žiadnu z vybraných škôl. Väčším odstupom medzi skúškami sme zároveň znížili administratívnu záťaž a vytvorili väčší časový priestor aj pre SŠ,“ vysvetlilo ministerstvo.
Prihlášku na štúdium na SŠ je potrebné podať riaditeľovi základnej školy do 20. februára. „Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,“ uvádza sa v školskom zákone.
