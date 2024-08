Rezort školstva: Učitelia môžu so žiakmi spoznávať obdobie SNP

Bratislava 17. augusta (TASR) - Učitelia môžu so žiakmi na území, kde prebiehalo Slovenské národné povstanie (SNP), v rámci školského výletu navštíviť miesta pamäti a spoznávať miestne príbehy z tohto obdobia. Je na nich, aké témy a aspekty z druhej svetovej vojny začlenia do vyučovania a akým spôsobom ich sprístupnia. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v súvislosti s nadchádzajúcim 80. výročím SNP.



"Realizácia, napĺňanie Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) je v rukách škôl. Kľúčoví sú učitelia a učiteľky, ktorí pripravujú a vedú vyučovacie hodiny v rozsahu, ktorý pokladajú za potrebný. ŠVP im určuje rámce, čo je dôležité," pripomenulo ministerstvo. Nesleduje pritom, ako majú jednotlivé školy vypracované školské osnovy.



Vzdelávacie štandardy ŠVP obsahujú podľa neho ciele a všetky vedomosti, ktoré žiak v škole nadobúda, a spôsobilosti, ktoré získa. "Žiaci sa o SNP učia v deviatom ročníku základnej školy v rámci dejepisu," podotkol rezort s tým, že rozsah učiva o Povstaní považuje za dostatočný.