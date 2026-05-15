Rezort školstva určil nedostatkové vysokoškolské odbory
Ministerstvo na štipendiá pre nedostatkové odbory poskytuje štátnu dotáciu, poskytovanie týchto štipendií konkrétnym študentom neorganizuje.
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zorganizovalo okrúhly stôl k určeniu nedostatkových vysokoškolských študijných odborov a programov. Výsledkom je zoznam nedostatkových študijných odborov a programov platný od akademického roka 2026/2027. Novinkou oproti predchádzajúcemu roku je, že zoznam sa určuje na nasledujúce tri akademické roky. To prináša väčšiu predvídateľnosť a stabilitu tak pre vysoké školy, ako aj pre trh práce. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
Tento akademický rok je prvým ročníkom nového systému. „Motivačné štipendiá pre nedostatkové odbory sú jedným z kľúčových nástrojov, ktorými štát aktívne reaguje na potreby trhu práce a spoločnosti. Nechceme mladým ľuďom diktovať, čo majú študovať. Chceme im dať zrozumiteľnú informáciu, kde ich vzdelanie bude mať najväčší zmysel - pre nich aj pre krajinu,” povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Nedostatkové odbory a programy sa vybrali na základe pomeru medzi dopytom trhu práce - počtom voľných pracovných miest a počtom absolventov v danom odbore či programe. Konkrétne rozdelenie štipendií podľa študijných odborov, programov a vysokých škôl bude vychádzať najmä z počtu študentov zapísaných v jednotlivých odboroch a programoch k 31. októbru 2025.
Výška štipendia pre nedostatkové odbory je 4000 eur ročne. Vysoké školy zároveň dostanú osobitné finančné prostriedky určené na prezentáciu možností štúdia v nedostatkových odboroch.
Ministerstvo na štipendiá pre nedostatkové odbory poskytuje štátnu dotáciu, poskytovanie týchto štipendií konkrétnym študentom neorganizuje. Poskytujú ich samotné vysoké školy podľa vlastných pravidiel a štipendijných poriadkov. Študenti o ne nemusia žiadať, vysoké školy samotné oznámia príslušným študentom, že pre daný akademický rok toto štipendium získali.
Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia zamestnávateľských združení, Aliancie sektorových rád, rezortov práce, zdravotníctva a hospodárstva, ako aj Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. „Spolupráca s rezortmi práce, zdravotníctva, hospodárstva, so zamestnávateľmi aj s odbormi nám umožnila nastaviť zoznam nedostatkových odborov skutočne v súlade s potrebami praxe. Verím, že nový systém výrazne pomôže nasmerovať mladých ľudí tam, kde ich spoločnosť najviac potrebuje,” konštatoval štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera.
