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Rezort školstva: V Bratislave bude podujatie o kurikulárnej reforme
Rodičia sa budú môcť osobne rozprávať s učiteľmi, riaditeľmi škôl či odborníkmi z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky základné školy na Slovensku. Ministerstvo školstva preto počas augusta zorganizovalo pre rodičov a verejnosť vo všetkých krajských mestách podujatie „Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom“. Poslednou zastávkou turné bude v nedeľu Bratislava v rámci Dňa otvorených dverí Národnej rady SR. Návštevníci sa môžu tešiť na interaktívne aktivity, modelové hodiny, diskusie a stretnutia s učiteľmi a odborníkmi na kurikulárnu reformu. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Baroková záhrada Bratislavského hradu sa od 10.00 do 17.00 h zmení na Záhradu objaviteľov - živý labyrint, ktorý návštevníkom ukáže princípy, na ktorých stojí moderné vzdelávanie. Na šiestich stanovištiach si návštevníci budú môcť vyskúšať úlohy zamerané na zvedavosť, tvorivosť, spoluprácu, odvahu a experimentovanie. Poradie stanovíšť si návštevníci zvolia sami a za nazbierané pečiatky získajú darček.
Rodičia sa budú môcť osobne rozprávať s učiteľmi, riaditeľmi škôl, odborníkmi z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), regionálnych centier podpory učiteľov a so zástupcami ministerstva školstva k téme reformy.
Okrem toho sa môžu návštevníci bratislavského podujatia tešiť na modelové hodiny, vedomostný kvíz pre celú rodinu, panelovú diskusiu s učiteľmi, riaditeľmi škôl a odborníkmi na vzdelávanie, ako aj na inšpiratívne príbehy priamo zo škôl, ktoré už novým spôsobom vyučujú.
„Kurikulárna reforma prináša do našich škôl viac priestoru pre tvorivosť, spoluprácu a praktické využitie vedomostí. Chceme, aby si rodičia aj verejnosť vedeli predstaviť v praxi tieto zmeny a porozumeli tomu, aké benefity prinesú ich deťom. Aj preto sme informácie o novom kurikule priniesli medzi ľudí do všetkých krajských miest,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Baroková záhrada Bratislavského hradu sa od 10.00 do 17.00 h zmení na Záhradu objaviteľov - živý labyrint, ktorý návštevníkom ukáže princípy, na ktorých stojí moderné vzdelávanie. Na šiestich stanovištiach si návštevníci budú môcť vyskúšať úlohy zamerané na zvedavosť, tvorivosť, spoluprácu, odvahu a experimentovanie. Poradie stanovíšť si návštevníci zvolia sami a za nazbierané pečiatky získajú darček.
Rodičia sa budú môcť osobne rozprávať s učiteľmi, riaditeľmi škôl, odborníkmi z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), regionálnych centier podpory učiteľov a so zástupcami ministerstva školstva k téme reformy.
Okrem toho sa môžu návštevníci bratislavského podujatia tešiť na modelové hodiny, vedomostný kvíz pre celú rodinu, panelovú diskusiu s učiteľmi, riaditeľmi škôl a odborníkmi na vzdelávanie, ako aj na inšpiratívne príbehy priamo zo škôl, ktoré už novým spôsobom vyučujú.
„Kurikulárna reforma prináša do našich škôl viac priestoru pre tvorivosť, spoluprácu a praktické využitie vedomostí. Chceme, aby si rodičia aj verejnosť vedeli predstaviť v praxi tieto zmeny a porozumeli tomu, aké benefity prinesú ich deťom. Aj preto sme informácie o novom kurikule priniesli medzi ľudí do všetkých krajských miest,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).