Rezort školstva: V roku 20222 sa podarilo pripraviť množstvo výziev

Bratislava 31. decembra (TASR) – Rok 2022 v školstve bol náročný. Na začiatku sa niesol v znamení pandémie ochorenia COVID-19, následne vypukla vojna na Ukrajine, ale podarilo sa aj pripraviť množstvo výziev, ktoré nás posúvajú dopredu. Skonštatovalo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na sociálnej sieti.



Rezort školstva uviedol, že sa vyhlásili výzvy na asistentov učiteľov, pomocných vychovávateľov v materských školách, vybavenie nových tried v materských školách či na zdravotníckych pracovníkoch v školách. Medzi ďalšie patria výzvy na doučovanie, digitálnych koordinátorov, preplatenie školských klubov detí pre 17.500 detí zo sociálno-znevýhodneného prostredia. Ďalej išlo aj o výzvy na tretí ročník letných škôl, odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl či debarierizáciu škôl.



"Okrem toho sa podarilo schváliť akčný plán proti šikane, preplácali sme náklady na ukrajinských žiakov a študentov, zvýšili sa finančné pásma na školské stravovanie, schválila sa reforma vysokoškolského zákona, spustili sme aplikáciu na pomoc pri výbere strednej školy," priblížilo MŠVVaŠ SR. Za pozitívum rezort školstva považuje aj to, že sa SR stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry, či to, že sa spustilo prvých 16 regionálnych centier podpory učiteľov alebo pokračovanie v príprave očakávanej kurikulárnej reformy.



"Okrem toho sme mali aj smutnejšie správy, navždy nás opustili dvaja bývalí ministri školstva, László Szigeti a Matúš Kučera," poznamenal rezort. V tomto roku rezort viedli až traja ministri, Branislav Gröhling (SaS), Eduard Heger (OĽANO) a Ján Horecký.