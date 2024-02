Rezort školstva: V školách platí zákaz politickej propagácie

Bratislava 10. februára (TASR) - V školách a školských zariadeniach platí zákaz akejkoľvek politickej propagácie. Vyplýva to zo školského zákona. Poukázal na to rezort školstva, pričom na jeho porušenie už upozornil dve školy. Informuje o tom na svojom webe.



"Na školách sa zakazuje akákoľvek politická propagácia vrátane propagácie politikov alebo kandidátov do politických funkcií, napríklad aj kandidátov na funkciu prezidenta alebo funkciu predsedu samosprávneho kraja či starostu obce," zdôraznilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



Prípady návštev škôl politikmi je podľa neho potrebné posudzovať individuálne - či ich účelom je politicky neutrálna diskusia alebo politická propagácia. Z rezortu tiež avizovali, že priestory školy a diskusie so žiakmi sa nesmú využívať na politickú propagáciu prostredníctvom propagačných obrázkov alebo videí.



Nedávno podľa nich upozornili Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľov škôl na porušenie zákazu. "Ministerstvo dostalo podnet v súvislosti s návštevou prezidentského kandidáta Ivana Korčoka na dvoch stredných školách, na gymnáziu v Snine a Strednej zdravotnej škole v Lučenci," dodali.