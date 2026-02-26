< sekcia Slovensko
Rezort školstva: Viac ako 61.500 žiakov sa hlási na stredné školy
Nový komplexný systém ePrihlášky prvýkrát digitalizuje celý proces podávania prihlášok na SŠ v celonárodnom meradle.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Budúci stredoškoláci sa tento rok najčastejšie hlásia na stredné odborné školy a gymnáziá. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v súčasnosti eviduje viac ako 61.500 podaných prihlášok, pričom takmer 40.000 z nich už základné školy (ZŠ) skontrolovali a odoslali na stredné školy (SŠ). TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu. Elektronický systém ePrihlášky tak podľa nich prvýkrát zabezpečuje plne digitalizovaný a transparentný proces prijímania v celonárodnom meradle.
„Rodičia či zákonní zástupcovia žiakov podali tento rok 61.500 prihlášok. Na Slovensku je v tomto školskom roku približne 47.000 deviatakov, pričom na SŠ sa mohli hlásiť aj piataci na osemročné a ôsmaci na bilingválne gymnáziá. Žiaci si v jednej prihláške mohli zvoliť jednu, maximálne štyri školy,“ uviedli z rezortu.
Ako priblížili, takmer tri štvrtiny prihlášok boli podané prostredníctvom elektronického systému ePrihlášky. Vyše 18 percent rodičov podľa nich využilo súkromný školský informačný systém (EduPage) a papierovou formou bolo podaných 8,4 percenta prihlášok.
„Každé dieťa má mať rovnakú šancu dostať sa na SŠ podľa svojich výsledkov a výberu, ktorý si spolu s rodičmi určí. ePrihlášky nastavujú spravodlivý a zrozumiteľný systém, ktorý tento výber rešpektuje a rodičom prináša väčšiu istotu a predvídateľnosť,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Od soboty (21. 2.) je systém sprístupnený základným školám. Tie overujú správnosť údajov, v prípade potreby vyzývajú rodičov na ich doplnenie a následne prihlášky odosielajú na stredné školy. Z rezortu doplnili, že tisícky riaditeľov, kariérnych a výchovných poradcov už prihlášky úspešne odoslali. Spomenuli aj podporu, ktorú majú k dispozícii vrátane call centra a chatbota.
Podotkli, že vyhodnocovací automat pracuje výlučne s dátami uloženými v databáze systému, nie so zobrazovacími vrstvami alebo s e-mailovými notifikáciami. Poradie škôl, termíny aj údaje o uchádzačovi sú uložené presne tak, ako ich rodič potvrdil. Rodičia si môžu v detaile prihlášky v portáli kedykoľvek skontrolovať reálne uložené poradie škôl aj všetky ostatné údaje.
Zároveň budú mať podľa nich možnosť overiť si aj výsledok vyhodnocovacieho procesu. „Nástenka bude obsahovať presné poradie a počet bodov, ktoré dieťa dosiahlo na jednotlivých školách a odboroch. Oproti minulým rokom rodičia uvidia aj to, na ktorý odbor vyhodnocovací automat potvrdil prijatie a kde prijatie potvrdené nebolo. Budú si tak môcť priamo overiť, že systém rozhodol podľa nimi zadaného poradia,“ uviedli z ministerstva.
Potvrdili, že celý systém prešiel pred nasadením pilotným overovaním, funkčnými, integračnými aj záťažovými testami a takisto používateľským testovaním s rodičmi a riaditeľmi škôl. „Proces je nastavený tak, aby bol férový a aby sa žiaci dostali na školy podľa svojich skutočných preferencií. Transparentnosť a kontrolovateľnosť údajov priamo v používateľskom rozhraní patria medzi jeho základné princípy,“ deklarovali.
Nový komplexný systém ePrihlášky prvýkrát digitalizuje celý proces podávania prihlášok na SŠ v celonárodnom meradle. „Kľúčové funkcie systému sú stabilné, dáta rodičov sú bezpečne uložené a všetky identifikované nedostatky boli promptne zachytené a postupne odstránené,“ podotkli z rezortu.
Všetky údaje sú podľa nich uchované presne tak, ako ich rodičia zadali do systému, aj v prípade, že sa niekde dočasne zobrazia nesprávne. Ako dodali, nejde o stratu dát, ale o zobrazovaciu alebo funkčnú chybu, ktorá nie je dôvodom na obavy. Ak sa rodič z akéhokoľvek dôvodu nestihol zapojiť do procesu v stanovenom termíne, odporúčajú kontaktovať ZŠ, ktorá má do systému prístup aj po jeho uplynutí a vie pomôcť s ďalším postupom.
