Rezort školstva vyčlenil na digitálne vybavenie škôl šesť miliónov eur

Bratislava 23. októbra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyčlenilo z vlastného rozpočtu šesť miliónov eur na digitálne vybavenie škôl. V týchto dňoch budú zasielané príspevky pre školy v sume od 500 do 4000 eur. Školy od 15 do 99 žiakov dostanú 500 eur, od 100 do 300 žiakov 2000 eur a školy nad 301 žiakov dostanú 4000 eur. Informoval o tom v piatok počas tlačovej konferencie minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).