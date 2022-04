Rezort školstva vyhlásil projekt, v ktorom môžu školy získať vybavenie

Bratislava 22. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl s názvom Predškoláci II. Informuje o tom na svojom webe rezort školstva.



Cieľom výzvy je vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí. "Žiadosť predkladá zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy vyplnením online formulára, a to najneskôr do 31. mája," spresnil rezort školstva.



Výška celkových finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je jeden milión eur. Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden rozvojový projekt je 10.000 eur.



Zoznam materských škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky, bude zverejnený najneskôr do 15. júna.