Rezort školstva vyhlásil výzvu pre doučujúcich

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že uplynulé dva roky čelili deti a mladí rôznym ťažkostiam v učení. Mnohí mali sťažený prístup k dištančnému vzdelávaniu, čo viedlo k prehĺbeniu rozdielov vo vedomostiach a spôsobilostiach žiakov na základných a stredných školách. "Mnohí učitelia sú však po dlhom období dištančného vzdelávania unavení a vyčerpaní a nie všetky školy majú dostatok interných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania," píše sa na webe ministerstva školstva.



Štátny pedagogický ústav pripravuje program doučovania, ktorý rozširuje už zverejnený balík doučovaní MŠVVaŠ SR o možnosť zapojenia sa mimovládnych organizácií. Ich úlohou bude nábor, selekcia a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním, ako aj priebežná metodická podpora doučujúcich a tiež tvorba sprievodných metodických materiálov a ďalších podporných nástrojov pre doučujúcich, ako aj pre zapojené školy. Štátny pedagogický ústav v spolupráci s úspešnými žiadateľmi pripraví mapu mimovládnych organizácií a ich kapacít, z ktorých si školy budú môcť vybrať doučujúcich pre konkrétnych žiakov a konkrétne predmety, v ktorých potrebujú doučiť.



Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie bude otvorená do 21. októbra. Vyhodnotenie a zverejnenie zoznamu žiadateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, sa uskutoční do 15. novembra.