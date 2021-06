Na letné školy vyčlenili 1,24 mil. eur

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 27. júna (TASR) - Na letné školy, ktoré sa budú v auguste organizovať pre žiakov základných a stredných škôl, bude smerovať 1,24 milióna eur. Vyplýva to z vyhodnotenia podporených projektov, o ktorom na svojom profile informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS)." uviedol Gröhling. Do výzvy na letné školy sa zapojilo podľa slov šéfa rezortu školstva 419 základných škôl a 34 stredných odborných škôl, pričom boli podporené všetky projekty, ktoré splnili podmienky.Letné školy sú súčasťou opatrení ministerstva školstva na zmiernenie dosahov krízového obdobia počas epidémie ochorenia COVID-19. Organizovať sa budú v auguste. Zámerom je poskytnúť žiakom možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021.Rezort školstva vyhodnotil aj projekt s názvom Predškoláci, pričom materské školy budú podporené sumou 1,93 milióna eur. Ide o výzvu na zakúpenie vybavenia do nových tried v materských školách, ktoré vzniknú pre päťročné deti. "" zhodnotil šéf rezortu školstva. Ďalšie tri milióny eur poskytne rezort školstva na nový personál v materských školách, ktorý bude potrebný pri otvorení nových tried pre päťročné deti.Koncom týždňa bol vyhodnotený aj projekt Modernejšia škola, podporených bolo 44 žiadateľov v celkovej sume 3,5 milióna eur. "" povedal minister školstva. Ako doplnil, odkladajú si ich do "" a budú sa snažiť na tento účel vyčleniť ďalšie financie, keďže vidia, že záujem modernizovať priestory škôl je naozaj veľký.