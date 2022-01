Rezort školstva: Známky nehovoria nič o tom, aké šikovné je dieťa

Bratislava 31. januára (TASR) – Vysvedčenie je aj výsledkom spolupráce dieťaťa, pedagóga a rodiča. Uviedlo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na sociálnej sieti v súvislosti s polročným vysvedčením, ktoré dostanú žiaci v pondelok.



Ministerstvo školstva preto pripravilo pravidlá na pohodové zvládnutie vysvedčenia. Zároveň rezort školstva tvrdí, že známky nehovoria nič o tom, aké šikovné je dieťa. "Dajte najavo dieťaťu, že ho máte radi, a podporujte ho bez ohľadu na vysvedčenie," uvádza sa v pravidlách.



Podľa rád ministerstva školstva rodičia nemajú porovnávať svoje dieťa s inými ani so svojimi vlastnými očakávaniami. "Každé dieťa je výnimočné v niečom inom," dodal rezort školstva.



Viac ako 477.000 žiakov základných škôl a 209.921 študentov stredných škôl si v pondelok prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2021/2022. Pre 58.766 prvákov základných škôl to bude ich prvé komplexné hodnotenie. Výpis hodnotenia žiakom odovzdajú ich učitelia v 2190 základných školách vrátane elokovaných pracovísk a v 795 stredných školách.