Rezort školstva vyzýva fond na rýchle riešenie problémov s pôžičkami

Bratislava 24. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR vyzýva vedenie a orgány Fondu na podporu vzdelávania, aby bezodkladne dokončili svoje úlohy pri zavádzaní nového informačného systému. Poukázalo na jeho nevyhnutnosť, aby mohli byť pôžičky spracovávané a vyplácané načas a elektronicky. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



"Zvyšujúci sa počet podnetov najmä od študentov a rastúci verejný tlak ukazujú na závažnosť situácie. Vývoj systému bol pritom iniciovaný samotným fondom, ktorý dlhodobo žiadal o modernizáciu nástrojov na správu pôžičiek. Na základe tejto požiadavky vznikol informačný systém v rámci Národného projektu Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR," priblížil rezort.



Projekt bol podľa neho postavený na spolupráci medzi ministerstvom školstva a fondom, ktorý v procese vystupoval ako vecný garant s jasne definovanými povinnosťami. Doplnil, že jednou z nich bolo zabezpečiť metodickú, dátovú a procesnú súčinnosť potrebnú na úspešné dokončenie a nasadenie systému.



Upozornil na to, že od druhej polovice roka 2023 fond predkladal množstvo požiadaviek na zmeny, ktoré sa odklonili od dohodnutého opisu predmetu zákazky. "Okrem dosahov na rozpočet projektu, ktoré v plnej miere znáša ministerstvo školstva, tieto požiadavky zásadne narušili harmonogram prác a spôsobili zdržania. Vývoj systému sa opakovane prerábal, pričom niektoré dôležité podklady fond dodal s oneskorením alebo v neúplnej podobe," kritizoval.



Ako podotkol, zásadnou zmenou, ktorá mala vplyv okrem iného aj na kľúčovú fázu migrácie dát, bola nová metodika výpočtu splátkového kalendára a úročenia pôžičiek, ktorú fond oznámil na prelome kalendárnych rokov 2023 a 2024, ale potvrdil ju až vo februári 2025 - teda s viac než ročným meškaním oproti plánovanému termínu migrácie dát. Bez tejto metodiky podľa neho nemohla prebehnúť plánovaná migrácia údajov a na to nadväzné testovanie systému, preto nové žiadosti o pôžičku v súčasnosti nie je možné automatizovane spracovávať ani vyplácať.



"Systém v súčasnosti funguje v mimoriadnom režime. Zamestnanci fondu, ministerstva školstva aj dodávateľa vykonávajú mimoriadne manuálne úkony, ktoré sú časovo náročné, zvyšujú riziko chýb a spôsobujú zdržania, ktoré pociťujú žiadatelia o pôžičku. Ministerstvo školstva preto vyzýva vedenie Fondu na podporu vzdelávania, aby sa sústredilo na plnenie kľúčových záväzkov - najmä na dodanie kompletných metodických a migračných dát, bez ktorých nie je možné implementáciu systému dokončiť," uviedol rezort.



Zároveň ministerstvo školstva vyzvalo radu fondu a dozornú radu, aby ako riadiace a kontrolné orgány využili svoje právomoci a dohliadli na to, že vedenie fondu bude konať v prospech verejného záujmu a prioritne riešiť vzniknutú situáciu. Funkčný informačný systém je podľa neho nevyhnutný pre udržateľnosť projektu a dôveru v systém poskytovania podpory študentom a pedagógom.



"Ministerstvo školstva je pripravené pokračovať v spolupráci a poskytnúť maximálnu súčinnosť. Zároveň však upozorňuje, že v prípade pokračujúceho zlyhávania spolupráce je pripravené zvažovať aj alternatívne scenáre vrátane delimitácie systému," dodalo MŠVVaM.