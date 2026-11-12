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Rezort školstva začal stretnutia s kariérovými a výchovnými poradcami
Prvé stretnutie sa uskutočnilo 10. novembra na Univerzite Komenského v Bratislave, ďalšie budú v Košiciach a Banskej Bystrici.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v rámci projektu Alma Mater odštartovalo sériu stretnutí pre kariérových a výchovných poradcov stredných škôl. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 10. novembra na Univerzite Komenského v Bratislave, ďalšie budú v Košiciach a Banskej Bystrici. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
„Čo ma zaujíma, aké mám možnosti a kde nájdem spoľahlivé informácie? Aj tieto otázky si mladí ľudia kladú pred koncom strednej školy. Kariéroví a výchovní poradcovia im pomáhajú nájsť odpovede a urobiť ďalší krok. Aby ich v tomto rozhodovaní dokázali čo najlepšie podporiť, potrebujú aktuálne informácie aj konkrétne kontakty, na ktoré sa môžu obrátiť. A my potrebujeme počúvať, čo zažívajú v školách a akú podporu pri svojej práci potrebujú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Kariéroví a výchovní poradcovia mali počas podujatia priestor klásť otázky, ktoré riešia v každodennej praxi, a priniesť vlastné podnety zo škôl. Zapojili sa doň zástupcovia ministerstva školstva zodpovední za stredné a vysoké školstvo, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a zástupca Republikovej únie zamestnávateľov. Súčasťou programu všetkých troch podujatí sú aj slovenské vysoké školy, ktoré predstavujú svoje inštitúcie a príbehy ich úspešných absolventov.
Projekt Alma mater - miesto, kde si nájdeš svoju vysokú školu má za sebou tri ročníky. Na vysokoškolských veľtrhoch sa každý rok zúčastňuje vyše 10.000 stredoškolákov po celom Slovensku. Tento rok projekt rozširuje svoj program o stretnutia s kariérovými a výchovnými poradcami. Na veľtrhoch sa zároveň pripravuje nový formát diskusií so stredoškolákmi. „V každom krajskom meste v spolupráci s vysokými školami vytvoríme priestor na rozhovor s mladými ľuďmi o tom, čo zvažujú po maturite a aké otázky majú pri výbere ďalšieho štúdia. Tieto diskusie budú súčasťou vysokoškolských veľtrhov Alma Mater,“ doplnil štátny tajomník rezortu školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Ďalšie stretnutia pre kariérových a výchovných poradcov sa uskutočnia v Košiciach (24. 11.) a Banskej Bystrici (26. 11.).
„Čo ma zaujíma, aké mám možnosti a kde nájdem spoľahlivé informácie? Aj tieto otázky si mladí ľudia kladú pred koncom strednej školy. Kariéroví a výchovní poradcovia im pomáhajú nájsť odpovede a urobiť ďalší krok. Aby ich v tomto rozhodovaní dokázali čo najlepšie podporiť, potrebujú aktuálne informácie aj konkrétne kontakty, na ktoré sa môžu obrátiť. A my potrebujeme počúvať, čo zažívajú v školách a akú podporu pri svojej práci potrebujú,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Kariéroví a výchovní poradcovia mali počas podujatia priestor klásť otázky, ktoré riešia v každodennej praxi, a priniesť vlastné podnety zo škôl. Zapojili sa doň zástupcovia ministerstva školstva zodpovední za stredné a vysoké školstvo, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a zástupca Republikovej únie zamestnávateľov. Súčasťou programu všetkých troch podujatí sú aj slovenské vysoké školy, ktoré predstavujú svoje inštitúcie a príbehy ich úspešných absolventov.
Projekt Alma mater - miesto, kde si nájdeš svoju vysokú školu má za sebou tri ročníky. Na vysokoškolských veľtrhoch sa každý rok zúčastňuje vyše 10.000 stredoškolákov po celom Slovensku. Tento rok projekt rozširuje svoj program o stretnutia s kariérovými a výchovnými poradcami. Na veľtrhoch sa zároveň pripravuje nový formát diskusií so stredoškolákmi. „V každom krajskom meste v spolupráci s vysokými školami vytvoríme priestor na rozhovor s mladými ľuďmi o tom, čo zvažujú po maturite a aké otázky majú pri výbere ďalšieho štúdia. Tieto diskusie budú súčasťou vysokoškolských veľtrhov Alma Mater,“ doplnil štátny tajomník rezortu školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Ďalšie stretnutia pre kariérových a výchovných poradcov sa uskutočnia v Košiciach (24. 11.) a Banskej Bystrici (26. 11.).