Rezort školstva: Žiaci majú možnosť pomôcť formovať vzdelávanie na ZŠ

Bratislava 7. septembra (TASR) - Žiaci majú možnosť pomôcť formovať obsah vzdelávania na základných školách (ZŠ). Do 29. septembra sa môžu prihlásiť do Žiackeho poradného výboru (ŽPV). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) o tom informuje na svojom webe s tým, že prihlásiť sa môžu žiaci od šiesteho ročníka druhého stupňa ZŠ a žiaci stredných škôl.



Prihlásení záujemcovia budú súčasťou výberového procesu na základe kritérií určených generálnym riaditeľom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM). "Pri predošlom výberovom procese sledovala komisia najmä schopnosť spolupráce v tíme či formuláciu názorov. Aktivitami sa testovala kreativita, komunikácia a prezentačné zručnosti," priblížili z rezortu.



Poznamenali, že novozvolení mládežnícki zástupcovia budú mať za úlohu pripomienkovať a zdieľať svoje názory a nápady týkajúce sa zmien vo vzdelávaní. Ich úlohou bude tiež vyjadrovať sa k procesom vzdelávania a výchovy s cieľom zlepšiť podmienky pre žiakov na školách a zvýšiť informovanosť medzi rovesníkmi o nadchádzajúcich zmenách a ich dôležitosti.



ŽPV vznikol v roku 2021 na podnet mladých ľudí a pôsobí ako poradný orgán NIVaM pri tvorbe obsahu vzdelávania na ZŠ. "Prvým členom sa pomaly končí ich funkčné obdobie, preto sme otvorili prihlasovanie do nového aktívneho tímu," dodali.