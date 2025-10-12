< sekcia Slovensko
Rezort školstva: Žiaci môžu cez Minecraft Education spoznávať AI
Minecraft je pre školy, učiteľov a žiakov dostupný v rámci bezplatnej licencie Microsoft 365 A3, ktorá obsahuje aj Minecraft: Education Edition.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Žiaci môžu prostredníctvom Minecraft Education spoznávať, ako funguje umelá inteligencia (AI). Pre školy na Slovensku je vďaka licencii Microsoft 365 A3 dostupný bezplatne. Ide o modernú učebnú pomôcku, ktorá spája hru a vzdelávanie. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Školáci majú na výber tri svety. Môžu riešiť prípady zneužívania AI - napríklad deepfaky alebo manipulatívny obsah - a učiť sa rozpoznávať riziká, kriticky hodnotiť informácie a bezpečne fungovať v online prostredí. Zisťovať môžu aj, ako AI ovplyvňuje kariéry a pracovné príležitosti. Prostredníctvom hrania rolí môžu tiež skúmať témy ako ochrana osobných údajov či etické rozhodovanie.
Vďaka interaktívnym svetom Minecraft Education umožňuje žiakom rozvíjať spoluprácu, kreativitu, kritické myslenie či základy programovania a digitálnej gramotnosti. „Súčasťou obsahu sú aj špeciálne lekcie o AI v slovenčine. Zahŕňajú jednoduché vysvetlenie jej princípov aj praktické aktivity zamerané na bezpečné používanie, posudzovanie rizík a rozvoj AI gramotnosti,“ doplnil rezort.
Minecraft je pre školy, učiteľov a žiakov dostupný v rámci bezplatnej licencie Microsoft 365 A3, ktorá obsahuje aj Minecraft: Education Edition. Tento nástroj prináša nový spôsob výučby, kde sa žiaci učia matematiku, chémiu, históriu aj informatiku prostredníctvom interaktívnych svetov. V hre využívajú súradnice, programovanie, stavajú historické pamiatky alebo experimentujú s chemickými prvkami. Takto sa učia nielen vedomosti, ale aj kreativite, spolupráci a praktickému uvažovaniu.
