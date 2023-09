Rezort školstva zorganizoval pre Ukrajincov športové tábory

Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovensko sa stalo piatou krajinou, ktorá sa zapojila do projektu na podporu mladých ukrajinských športovcov a zorganizovala pre nich športové tábory. Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR sa poďakovalo všetkým zainteresovaným stranám. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Hlavnou cieľovou skupinou boli deti z najviac zasiahnutých a zničených regiónov na Ukrajine (Gostomel, Buča, Irpin). Do projektu sa zapojili Slovenský futbalový zväz, Slovenský zväz hádzanej a Slovenský zväz karate. Tábor karate kemp sa konal v Zelenom brehu, neďaleko Prešova od 6. do 19. augusta, hádzanári zorganizovali svoj tábor od 15. do 25. augusta v Púchove a futbalisti trénovali v Starej Bystrici od 3. do 12. septembra.



Projekt na podporu mladých ukrajinských športovcov získal finančnú podporu od Národného športového centra vo výške viac ako 30.000 eur. Ako priblížil minister školstva Daniel Bútora, začiatkom tohto leta Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR oslovilo ministerstvo prostredníctvom charitatívnej organizácie Budúcnosť pre deti s prosbou o pomoc pri zabezpečení a vytvorení tréningových podmienok prostredníctvom športových táborov.