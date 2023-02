Rezort školstva: ZŠ, ktoré chcú učiť po novom, sa už môžu registrovať

Bratislava 21. februára (TASR) - Základné školy, ktoré majú záujem vzdelávať od septembra 2023 svojich prvákov po novom, sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na stránke vzdelavanie21.sk. Prihlášky je možné poslať do 3. marca. Rezort školstva následne vyberie zoznam 30 základných škôl, ktoré budú overovať nové učivo a nový spôsob vzdelávania. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Rezort školstva pracuje na kurikulárnych zmenách od roku 2020 a aj vďaka plánu obnovy sa naštartovali procesy, ktoré vzdelávací systém na základných školách priblížia potrebám 21. storočia. Ich súčasťou je aj nový štátny vzdelávací program a adresný systém podpory škôl a učiteľov pri jeho implementácii. "Stovky odborníkov z praxe pripravili návrh vzdelávacích štandardov, ktoré predstavujú požiadavky na to, čo majú žiaci ovládať na konci vzdelávacieho cyklu. Dokumenty prešli verejnou konzultáciou, aktuálne sú podnety zapracovávané a do konca marca bude predstavený nový štátny vzdelávací program," spresnili z rezortu školstva.



Ministerstvo školstva oslovuje školy ochotné participovať na overovaní zmien. Na stránke www.vzdelavanie21.sk je zverejnený elektronický formulár a podmienky registrácie. Prihlásiť sa môžu všetky základné školy v SR bez ohľadu na ich zriaďovateľa, čiže štátne, cirkevné aj súkromné školy. Cieľom rezortu je v tomto kole vybrať prvú skupinu 30 základných škôl, ktorá začne na dobrovoľnej báze s postupným zavádzaním nového štátneho vzdelávacieho programu od prvého ročníka v školskom roku 2023/2024. Celoplošné zavedenie zmien povinné pre všetky bude v školskom roku 2026/2027.



"Z prihlásených škôl zostavíme výber tak, aby boli zastúpené všetky kraje, školy s rôznou veľkosťou žiackej populácie, rôznym zriaďovateľom a tiež aj neplnoorganizované školy. Zoznam prvej skupiny škôl bude zverejnený na webstránke vzdelavanie21.sk v polovici marca 2023," povedala Denisa Šukolová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu v roku 2024, sa začne na jeseň.



Školy budú pri implementácii zmien môcť využiť spoluprácu s tímom odborníkov z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a regionálnych centier podpory učiteľov. Rezort školstva bude priebežne monitorovať, či je nový štátny vzdelávací program nastavený dobre a podporuje plánované ciele zmien. V prípade potreby sa do nastavenia kurikula zapracujú úpravy.