Rezort zverejnil príspevok na učebnice,vydavatelia poukázali na pokles

Bratislava 26. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zverejnilo v uplynulých dňoch výšku príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024. Vydavatelia učebníc upozornili, že z minuloročných 11,4 milióna eur terajšie vedenie vyčlenilo sumu 5,5 milióna eur. Šéf rezortu Daniel Bútora tvrdí, že suma sa ešte môže zmeniť, no garantovať to zatiaľ nevie.



"Zníženie príspevku na učebnice o približne 58 percent pre základné školy, o 37 percent pre špeciálne základné školy, o takmer 32 percent pre gymnáziá a zníženie o 32 percent pre stredné odborné školy spôsobí, že školám budú chýbať elementárne prostriedky na vzdelávanie detí a rozdiely medzi žiakmi a študentami sa opäť ešte viac prehĺbia," konštatujú vydavatelia učebníc. Zároveň tvrdia, že zníženie celkových výdavkov na edukačné publikácie bude mať za následok, že školy nebudú schopné pre svojich žiakov zabezpečiť kvalitné učebné materiály na nový školský rok. Pripomenuli, že cena tlače aj papiera za posledný rok vzrástla o 40 percent.



Vydavatelia učebníc prostredníctvom otvoreného listu žiadajú ministra školstva o prehodnotenie výšky normatívu na žiaka. Bútora pripustil, že v minulosti boli na učebnice vyčlenené vyššie prostriedky, ktoré sa na tento zámer podarilo presunúť. "V tejto chvíli sme zverejnili to, čo sme vedeli. Ak tých peňazí bude viac, dáme vedieť. V tejto chvíli to neviem garantovať," povedal minister školstva.



Z príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu budú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety. Výnimkou sú edukačné publikácie pre cudzie jazyky, ktoré základné, špeciálne základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom (pre prvý až štvrtý ročník) budú oprávnené nakupovať z prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti. Podľa informácií zverejnených na webe rezortu školstva má byť na tento zámer poskytnutých približne 3,5 milióna eur. "Zároveň budú školám poskytnuté aj nevyčerpané prostriedky určené na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky v roku 2022," dodalo ministerstvo.



Na základe zverejneného príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu sa už podľa Mosta-Híd nedá hovoriť o bezplatnom vzdelávaní.