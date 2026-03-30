Rezort školstva zverejnil rámec AI kompetencií pre učiteľov
Dokument nastavuje očakávania, definuje kľúčové oblasti a pripravuje pôdu pre zmeny v profesijných štandardoch aj vo vysokoškolskom vzdelávaní učiteľov.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zverejnilo rámec AI kompetencií pre učiteľov a odborných zamestnancov. Dokument nastavuje očakávania, definuje kľúčové oblasti a pripravuje pôdu pre zmeny v profesijných štandardoch aj vo vysokoškolskom vzdelávaní učiteľov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.
Rámec nevníma umelú inteligenciu ako technologický doplnok, ale ako faktor, ktorý zásadne mení spôsob učenia, vyučovania aj fungovania školy. „Preto sa opiera o jasnú logiku: prepája pedagogické, etické, právne aj profesijné aspekty práce zamestnancov škôl a vytvára jednotný referenčný bod pre celý systém,“ uviedli z rezortu.
Zároveň rámec podľa nich vytvára predpoklady pre systematickú podporu škôl. Rezort počíta s metodickou pomocou, so vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov aj s pilotným overovaním rôznych prístupov. Cieľom je, aby školy zavádzali umelú inteligenciu bezpečne, premyslene a s dôrazom na kvalitu učenia.
Dokument má ambíciu zostať živým nástrojom. Ministerstvo ho plánuje priebežne aktualizovať podľa technologického vývoja aj skúseností zo škôl.
