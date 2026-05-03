Rezort školstva:Do 15. mája môžu predkladať návrhy na členov rady FnPV
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako aj združenia zastupujúce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, môžu predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania (FnPV). Urobiť tak treba do 15. mája. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
Medzi podmienky na člena rady fondu patrí vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť.
FnPV je neštátny účelový fond a poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov vysokých škôl a pedagógov. Rada fondu je najvyšším orgánom fondu, má deväť členov, z ktorých piatich vymenúva minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, troch členov vymenúva Študentská rada vysokých škôl a jedného člena vymenúva minister financií Slovenskej republiky.
