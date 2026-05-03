Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Slovensko

Rezort školstva:Do 15. mája môžu predkladať návrhy na členov rady FnPV

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Medzi podmienky na člena rady fondu patrí vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť.

Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako aj združenia zastupujúce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, môžu predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania (FnPV). Urobiť tak treba do 15. mája. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Medzi podmienky na člena rady fondu patrí vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť.

FnPV je neštátny účelový fond a poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov vysokých škôl a pedagógov. Rada fondu je najvyšším orgánom fondu, má deväť členov, z ktorých piatich vymenúva minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, troch členov vymenúva Študentská rada vysokých škôl a jedného člena vymenúva minister financií Slovenskej republiky.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA