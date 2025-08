Rezort školstva:Zmeny vo financovaní znamenajú úpravu nespravodlivosti

Bratislava 5. augusta (TASR) - Doterajší stav, v ktorom mali všetky školy rovnaké financovanie, no nie rovnaké povinnosti, bol nespravodlivý voči deťom, systémovo neudržateľný a nie je ani v iných krajinách EÚ. V reakcii na vyjadrenia predstaviteľov KDH, týkajúce sa zmien financovania v školstve, to uviedlo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



„To, čo ministerstvo školstva robí, je vecná a dlho odkladaná úprava nespravodlivosti, na ktorú upozorňoval nielen Najvyšší kontrolný úrad SR, ale aj Útvar hodnoty za peniaze,“ zdôraznil rezort v stanovisku, ktorý poskytol TASR jeho komunikačný odbor.



Pripomenul, že návrh mení doterajšie nastavenie, v ktorom pri rovnakom financovaní museli verejné školy prijať každé dieťa a iné školy mali voľnosť výberu. MŠVVaM tiež upozornilo, že i navrhovaná zmena dáva neverejnej škole možnosť voľby. „Buď sa zapojí do verejného systému a prijme časť detí aj z obvodu a získa plné financovanie, alebo si ponechá výber a slobodu, no s tým, že financovanie bude zodpovedať jej postaveniu v systéme,“ vysvetlilo ministerstvo.



Rezort zároveň skritizoval rétoriku kritikov navrhovaných zmien. „Vyjadrenia, ktoré v posledných dňoch zaznievajú od niektorých skupín a politikov vrátane KDH, sú príkladom toho, ako sa školstvo zneužíva na vytváranie dojmu krivdy tam, kde sa v skutočnosti zavádzajú dlhodobo žiadané a spravodlivé opatrenia. Takéto vyjadrenia nie sú ani pravdivé, ani potrebné,“ deklarovalo ministerstvo školstva.



Opozičné KDH opätovne kritizuje pripravované zmeny vo financovaní školstva. Namieta návrh zníženia normatívneho príspevku súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Hovorí o pošliapaní slobodného výberu škôl, o hrozbe straty identity a poslania cirkevných škôl, tiež o útoku na veriace deti.



S navrhovanými zmenami nesúhlasí a za diskriminačné ich považuje aj hnutie Slovensko. Upozorňuje na to, že súkromné a cirkevné školy pravidelne dosahujú nadpriemerné výsledky, preto navrhované zmeny vníma ako trest za excelentnosť.



Ministerstvo školstva pripravilo návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent.