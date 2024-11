Rezort: Školy majú k dispozícii návod k prevencii rizikového správania

Bratislava 10. novembra (TASR) - Školy majú k dispozícii praktický návod k prevencii rizikového správania. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR pre nich pripravilo metodickú príručku. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



'Metodická príručka k tvorbe kvalitnej preventívnej stratégie školy' má za cieľ dať školám podporu pri výbere strategickej prevencie. "Strategicky naplánovaná a kvalitná prevencia je zmysluplnou investíciou, pretože pomáha predchádzať dlhodobým problémom a znižuje potrebu riešiť ich nákladné dôsledky," zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Prvá časť príručky podľa rezortu opisuje štyri základné fázy tvorby prevencie. Ide o identifikáciu aktuálneho stavu a potrieb školy, špecifikáciu realistických a merateľných cieľov, prispôsobenie plánov reálnym možnostiam školy a efektívne zavádzanie stratégie s dôrazom na spoluprácu s rodičmi a odborníkmi.



Druhá časť príručky sa zameriava na kritériá, ktoré pomáhajú školám vybrať kvalitné preventívne programy. "Mali by mať jasné, merateľné ciele a obsah, podporovať aktívnu účasť detí. Zároveň by mali klásť dôraz na kvalifikáciu poskytovateľov a prispôsobenie veku a potrebám žiakov. Programy by mali mať trvalý vplyv na správanie a životné zručnosti detí," doplnilo MŠVVaM.