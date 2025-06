Rezort športu predstavil časti národného športového projektu

Bratislava 30. júna (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR predstavilo časti národného športového projektu Generácia Olymp. Projekt zahŕňa vznik centier olympijskej prípravy pri stredných športových školách i rekonštrukciu a modernizáciu telocviční a športovísk v areáloch škôl v malých obciach. Rezort na projekte spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), štátna tajomníčka pre šport Ivana Šufliarská Libiaková a prezident SOŠV Anton Siekel.



Na časť Centrá olympijskej prípravy pri stredných športových školách je v rámci projektu Generácia Olymp vyčlenených 740.000 eur. Osem centier olympijskej prípravy, ktoré budú v každom krajskom meste, má zabezpečiť centralizáciu prípravy mladých talentovaných športovcov. „Podstatou aktivity je dať talentovaným mladým športovcom najlepšie možné podmienky na prípravu. Budú mať hradené ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť, dopravu, športoviská, regenerácie a školy v spolupráci so zväzmi budú na ich prípravu koncentrovať najlepších trénerov. Takisto sa budú športovci popri svojom výkone športu aj duálne vzdelávať,“ priblížila štátna tajomníčka s tým, že s touto časťou projektu sa začne od septembra tohto roku.



Ako ďalej uviedla, v rámci ďalšej časti projektu, ktorá je zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v malých obciach bude napokon alokovaných šesť miliónov eur. Dôvodom je podľa nej to, že rezortu bolo v rámci výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti športu pre obce do 5000 obyvateľov doručených až 255 žiadostí. „Rozhodli sme sa, aby sme uspokojili čo najviac žiadateľov, že tento projekt tak isto prenecháme SOŠV, kde všetky žiadosti, ktoré boli prijaté a boli úspešné, postúpia na SOŠV,“ doplnila. Všetky obce, ktoré vo výzve neboli úspešné, pôjdu podľa nej do poradovníka. Siekel predpokladá, že všetky projekty sú v štádiu, že ich bude dôležité čo najskôr distribuovať prijímateľom.



Súčasťou projektu je aj podpora kolektívnych športov, ktoré majú reálny potenciál kvalifikovať sa v blízkej budúcnosti na olympijské hry. V tomto roku budú podľa ministerstva vyčlenené finančné prostriedky vo výške jedného milióna eur pre volejbal, hádzanú, basketbal, vodné pólo a florbal, ktorý by sa mohol do programu olympijských hier dostať v blízkej dobe.



Ďalšou prioritou je podpora účasti slovenských športovcov na nadchádzajúcich olympijských a paralympijských hrách v Miláne/Cortine a v Los Angeles. Pre zimné športy a para športy bude podľa rezortu uvoľnených 1,685 milióna eur, pre letné športy a para športy v tomto roku 1,2 milióna eur.



Minister zdôraznil, že pre rezort je dôležitá podpora športu v regiónoch. Rovnako aj, aby sa v malých obciach zrekonštruovala športová infraštruktúra. „Podporme talenty, podporme tých, ktorí majú šancu sa dostať na olympiádu, ale zároveň využime ich úspech na propagáciu športu medzi mládežou. Následne buďme pripravení tejto mládeži poskytnúť zrekonštruované a bezpečné športoviská najmä na školách, lebo tam trávia deti najviac času. Najschopnejším ponúknime aj možnosť štúdia na strednej športovej škole v systéme centier olympijskej prípravy. Toto sú myšlienky, ktoré stáli v pozadí národného športového projektu, ktorý realizujeme v spolupráci so SOŠV,“ doplnil Huliak.



Na národný športový projekt Generácia Olymp pôjde zo štátneho rozpočtu 10.980.000 eur. Príspevok poskytne Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR Slovenskému olympijskému a športovému výboru. Vyplýva to z materiálu, ktorý minulý týždeň schválila vláda.