Rezort spravodlivosti a Generálna prokuratúra uzavreli memorandum

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR a Generálna prokuratúra (GP) SR budú spolupracovať v restoratívnej justícii. V utorok uzavreli memorandum. Jeho cieľom je integrácia prvkov restoratívnej justície do súčasného systému trestného práva. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia rezortu.



„Spolupráca by mala zahŕňať písomnú výmenu informácií a poznatkov o koncepte restoratívnej justície, ďalej odborné stretnutia a konzultácie, ale aj účasť prokurátorov a zamestnancov ministerstva v pracovných komisiách či vzájomnú súčinnosť pri tvorbe strategických materiálov v oblasti restoratívnej justície,“ priblížilo MS.



Podotklo, že minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) spoločne so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Sedliakom v súvislosti s podpisom Memoranda o spolupráci v oblasti restoratívnej justície prijal v utorok generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu.



„Cieľom restoratívnej justície je zníženie recidívy, ako aj snaha o nápravu vzťahov medzi obeťou a páchateľom, k rozvratu ktorých došlo práve spáchaním trestného činu, a to najmä zabezpečením náhrady spôsobenej škody. Tento prístup jednoznačne znižuje mieru recidívy,“ vyhlásil Susko.