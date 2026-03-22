Rezort spravodlivosti bude inovovať informačný systém Slov-Lex
V rámci inovácie aktuálnej prevádzky sa návrh podľa MS zameriava najmä na vyšší komfort používania, lepšiu čitateľnosť a efektívnejšiu orientáciu v právnych predpisoch.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pripravuje novú kampaň zameranú na komplexnú inováciu informačného systému Slov-Lex. Jej cieľom je posunúť portál na vyššiu úroveň, od modernizácie existujúcich funkcionalít, cez rozšírenie o nové moduly a služby, až po nasadenie nástrojov umelej inteligencie. Slov-Lex sa tak má stať ešte dostupnejším, prehľadnejším a výkonnejším prostredím pre verejnosť, odborníkov aj pracovníkov verejnej správy. MS o tom informuje na svojom webe.
Kampaň stojí na troch hlavných pilieroch. Prvým je Inovácia Slov-Lex 2, teda zlepšovanie aktuálnej produkčnej prevádzky a realizácia rozvojových požiadaviek v už existujúcom systéme. Druhým pilierom je Realizácia Slov-Lex 3, ktorá prináša úplne nové moduly, nástroje a služby. Tretím pilierom je AI Slov-Lex, čiže inteligentná vrstva systému založená na využití umelej inteligencie pri práci s právnymi informáciami a pri podpore používateľov.
V rámci inovácie aktuálnej prevádzky sa návrh podľa MS zameriava najmä na vyšší komfort používania, lepšiu čitateľnosť a efektívnejšiu orientáciu v právnych predpisoch. Dôraz sa pritom kladie aj na prístupnosť a na rešpektovanie potrieb rôznych skupín používateľov.
Ministerstvo pripravuje rozšírenie Slov-Lexu o nové moduly a funkcie. Osobitnú pozornosť návrh venuje aj oblasti územnej samosprávy. Slov-Lex sa má podľa rezortu stať miestom, kde budú sústredené nielen celoštátne právne predpisy, ale aj všeobecne záväzné nariadenia samosprávnych krajov, miest a obcí. „Tým sa odstráni dnešná roztrieštenosť lokálnej legislatívy medzi tisíce samostatných webových sídel a občania aj podnikatelia získajú jednoduchší prístup k platným a aktuálnym pravidlám, ktoré sa ich priamo dotýkajú,“ ozrejmilo MS.
V rámci inovácie Slov-Lexu sa predstaví AI Slov-Lex, súbor inovatívnych nástrojov a služieb poháňaných umelou inteligenciou. Ich cieľom nie je podľa rezortu nahradiť odborníkov, ale poskytnúť im výkonnejšie a rýchlejšie nástroje pri práci s obsahom, komunikáciou a orientáciou v právnom poriadku. Návrh webu počíta s viacerými konkrétnymi riešeniami: AI redaktorom, AI operátorom Helpdesk linky, AI Slov-Lex asistentom, AI Helpdesk asistentom, prototypom mobilnej aplikácie a ďalšie.
Nová kampaň „Inovácia informačného systému Slov-Lex“ nie je podľa MS len predstavením jednotlivých technických riešení. Je najmä vyjadrením širšej ambície - vytvoriť moderný, otvorený a inteligentný právny informačný systém, ktorý bude spoľahlivým zdrojom informácií pre každého. „Spája v sebe kvalitnejší používateľský zážitok, rozšírenie právneho obsahu, efektívnejšie nástroje pre odbornú prácu aj nové možnosti komunikácie s verejnosťou,“ dodalo MS.
