Rezort spravodlivosti by mal sťahovanie stihnúť do dvoch týždňov

Bratislava 28. februára (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR by malo sťahovanie do novej budovy stihnúť do dvoch týždňov. Na piatkovej prehliadke nových priestorov na Račianskej ulici to uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál.



"Stále sme v nájme, s tým, že ministerstvo sa môže po dvoch rokoch rozhodnúť, samozrejme, po schválení tohto materiálu na vláde, že ide do kúpy," priblížil minister. Polovica ministerstva je podľa neho už presťahovaná. Presun bol plánovaný na tri týždne, no Gál hovorí, že napokon by ho mohli stihnúť skôr.



Rezort sa sťahuje z priestorov na Župnom námestí v Bratislave, kde sídli aj Najvyšší súd SR. Aktuálna budova nebola podľa dosluhujúceho ministra kapacitne vyhovujúca, v novej bude mať každá odborná skupina primeranú miestnosť i školiace pracoviská. Vyzdvihol napríklad aj novú zasadačku, kde môže rokovať rada vlády.



MS SR sa začalo sťahovať minulý týždeň. Sídliť bude v bývalých priestoroch Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave spolu s Centrom právnej pomoci. Ročný nájom a prevádzka nových priestorov by mali vyjsť na 1,7 milióna eur. Po dvoch rokoch ich môže vláda odkúpiť za sumu presahujúcu 20 miliónov eur.