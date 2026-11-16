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Rezort spravodlivosti chce posilniť ochranu súkromia pri odpočúvaní
Sudca by mal štátnemu orgánu uložiť povinnosť informovať ho aspoň raz za dva mesiace o trvaní dôvodov odpočúvania.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Ľudia, voči ktorým štát použil odpočúvanie mimo trestného konania, by mali byť informovaní o zničení získaných záznamov a mohli by požiadať Najvyšší súd (NS) SR o preskúmanie zákonnosti súhlasu s odpočúvaním. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane pred odpočúvaním, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh má zároveň posilniť priebežnú súdnu kontrolu odpočúvania.
Podľa návrhu by štátny orgán musel dotknutú osobu informovať o zničení záznamu do troch rokov od jeho zničenia. Oznámenie by obsahovalo označenie súdu, ktorý odpočúvanie povolil, čas jeho trvania a dátum skončenia. Osoba by následne mohla do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia požiadať NS SR o preskúmanie zákonnosti súhlasu. Lehotu na informovanie by mohol sudca zo zákonom stanovených dôvodov opakovane predĺžiť, vždy najviac o šesť mesiacov.
Najvyšší súd by o návrhu rozhodoval na neverejnom zasadnutí. Ak by zistil, že súhlas s odpočúvaním bol vydaný alebo vykonaný v rozpore so zákonom, vyslovil by porušenie zákona a súhlas alebo jeho časť zrušil. Proti rozhodnutiu by nebol prípustný opravný prostriedok.
Sudca by mal štátnemu orgánu uložiť povinnosť informovať ho aspoň raz za dva mesiace o trvaní dôvodov odpočúvania. Rozšíriť sa má tiež povinnosť ničiť záznamy za prítomnosti zákonného sudcu. V trestnom konaní by sa pri ničení záznamov v zákonom určených prípadoch vyžadovala prítomnosť prokurátora.
Zmeny sa majú dotknúť aj Trestného poriadku. Rezort navrhuje vypustiť možnosť neposkytnúť informáciu o zničení záznamu z dôvodu, že by sa tým mohol zmariť účel trestného konania. Zároveň navrhuje zaviesť šesťmesačnú lehotu na informovanie dotknutej osoby podľa ustanovenia Trestného poriadku o odpočúvaní, ktorá by plynula od právoplatného skončenia veci.
Ministerstvo návrhom reaguje na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) aj nedostatky identifikované právnou praxou. „Cieľom je posilniť ochranu ľudských práv, ako sú stanovené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Ústave Slovenskej republiky,“ uvádza rezort v dôvodovej správe.
Návrh vznikol v medzirezortnej pracovnej skupine, v ktorej mali okrem MS SR zastúpenie ministerstvá vnútra a obrany, Policajný zbor, Vojenské spravodajstvo, Slovenská informačná služba, Generálna prokuratúra SR a NS SR.
Navrhovaná právna úprava by mala v prípade schválenia vládou a parlamentom nadobudnúť účinnosť 1. júla 2027. Nová informačná povinnosť pri odpočúvaní mimo trestného konania by sa vzťahovala na záznamy zničené po tomto dátume.
Podľa návrhu by štátny orgán musel dotknutú osobu informovať o zničení záznamu do troch rokov od jeho zničenia. Oznámenie by obsahovalo označenie súdu, ktorý odpočúvanie povolil, čas jeho trvania a dátum skončenia. Osoba by následne mohla do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia požiadať NS SR o preskúmanie zákonnosti súhlasu. Lehotu na informovanie by mohol sudca zo zákonom stanovených dôvodov opakovane predĺžiť, vždy najviac o šesť mesiacov.
Najvyšší súd by o návrhu rozhodoval na neverejnom zasadnutí. Ak by zistil, že súhlas s odpočúvaním bol vydaný alebo vykonaný v rozpore so zákonom, vyslovil by porušenie zákona a súhlas alebo jeho časť zrušil. Proti rozhodnutiu by nebol prípustný opravný prostriedok.
Sudca by mal štátnemu orgánu uložiť povinnosť informovať ho aspoň raz za dva mesiace o trvaní dôvodov odpočúvania. Rozšíriť sa má tiež povinnosť ničiť záznamy za prítomnosti zákonného sudcu. V trestnom konaní by sa pri ničení záznamov v zákonom určených prípadoch vyžadovala prítomnosť prokurátora.
Zmeny sa majú dotknúť aj Trestného poriadku. Rezort navrhuje vypustiť možnosť neposkytnúť informáciu o zničení záznamu z dôvodu, že by sa tým mohol zmariť účel trestného konania. Zároveň navrhuje zaviesť šesťmesačnú lehotu na informovanie dotknutej osoby podľa ustanovenia Trestného poriadku o odpočúvaní, ktorá by plynula od právoplatného skončenia veci.
Ministerstvo návrhom reaguje na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) aj nedostatky identifikované právnou praxou. „Cieľom je posilniť ochranu ľudských práv, ako sú stanovené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Ústave Slovenskej republiky,“ uvádza rezort v dôvodovej správe.
Návrh vznikol v medzirezortnej pracovnej skupine, v ktorej mali okrem MS SR zastúpenie ministerstvá vnútra a obrany, Policajný zbor, Vojenské spravodajstvo, Slovenská informačná služba, Generálna prokuratúra SR a NS SR.
Navrhovaná právna úprava by mala v prípade schválenia vládou a parlamentom nadobudnúť účinnosť 1. júla 2027. Nová informačná povinnosť pri odpočúvaní mimo trestného konania by sa vzťahovala na záznamy zničené po tomto dátume.